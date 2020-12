Video gol highlights Cremonese-Monza 0-2: sintesi 27-12-2020

Risultato Cremonese-Monza 0-2, 15° giornata Serie B: due episodi, sfruttati da Barillà e da Frattesi, decidono il derby lombardo e mettono in difficoltà i grigiorossi, nuovamente in difficoltà in avanti e incapaci di capitalizzare le poche occasioni avute denotando scarso cinismo. Il Monza riaggancia il terzo posto, mentre la Cremonese è ad un solo punto dalla zona playout.

Cronaca Cremonese-Monza 0-2, 15° giornata Serie B

Il primo parziale è noiosissimo, anche se l’inizio promette bene: al 14° Gytkjaer vince il duello fisico sulla destra contro Terranova e lo butta giù per poi servire a rimorchio Barillà per il piattone vincente sul primo palo che batte Volpe.

Prima e dopo il gol, è il Monza a fare la partita pungendo poco o nulla, giusto un paio di conclusioni deboli che Volpe controlla facilmente e nient’altro, mentre la Cremonese fa ancora meno. La prima frazione finisce dopo due minuti di recupero.

La Cremonese, a differenza del Monza, non cambia granché nella ripresa e per ben tre volte si avvicina al pareggio: al 58° Zortea crossa per Ciofani che sfiora la traversa di testa. al 63° Pinato conclude al volo trovando la gran parata di Di Gregorio e, infine, al 64° Bianchetti manda in curva da pochi metri sugli sviluppi di un corner.

Il Monza fa pochissimo, eppure trova il raddoppio al 76° capitalizzando la sua prima azione offensiva del secondo tempo: Zortea cerca di proteggere un pallone che danza sulla linea di fondo, ma Maric gli sta incollato e gli porta via il pallone scaricando all’indietro per Frattesi, appena entrato e subito decisivo con un piatto destro ben angolato che batte ancora Volpe.

Nel finale la Cremonese sfiora ancora il gol con Ciofani, che si divora un gol a porta vuota colpendo male a porta vuota dopo un’uscita errata di Di Gregorio su traversone di Pinato. E’ l’ultima chance di una partita brutta che ha vissuto di episodi.

Migliori in campo Pinato (6), molto a sprazzi e comunque insidioso con i suoi lanci, e Di Gregorio (6.5), sempre attento e decisivo. Male Ciofani (5), che spreca due grosse occasioni, e Mota Carvalho (5), oggi insolitamente abulico.

Tabellino Cremonese-Monza 0-2, 15° giornata Serie B

Cremonese (4-3-1-2): Volpe; Bianchetti, Fiordaliso (70′ Gaetano), Terranova, Valeri; Valzania, Castagnetti (46′ Zortea), Gustafson (85′ Ceravolo); Pinato; Celar, Ciofani. Allenatore: Bisoli

Monza (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci (16′ Scaglia), Bettella, Carlos Augusto; Armellino (74′ Frattesi), Fossati (46′ Barberis), Barillà; D’Errico (46′ Marin), Gytkjaer (46′ Maric), Mota Carvalho. Allenatore: Brocchi

Marcatori: 14′ Barillà e 76′ Frattesi

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Castagnetti, D’Errico, Fossati e Armellino

