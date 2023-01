Video Gol Highlights Cremonese-Inter 1-2: Sintesi 28-1-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Inter 1-2, 20° Giornata Serie A: doppietta di Lautaro Martinez e rete di Okereke

L’Inter batte la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel secondo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Grande rimonta per i nerazzurri, che vincono un altro scontro diretto, cancellano la sconfitta del turno scorso e si portano a quota quaranta punti in classifica.

Altra sconfitta per i lombardi, che perdono uno scontro diretto e continuano ad occupare l’ultimo posto in classifica con otto punti.

Sintesi di Cremonese-Inter 1-2

Indisponibili Lochoshvili, Quagliata e Pickel per Davide Ballardini, che schiera Bianchetti, Chiriches e Vasquez in difesa a protezione di Carnesecchi, lancia Benassi a centrocampo con Castagnetti, il rientrante Meite, Sernicola e Valeri, scegliendo Ciofani in attacco con Okereke.

Leggero turnover per Simone Inzaghi, orfano di Barella, Brozovic, Dalbert, Handanovic e Skriniar. Davanti a Onana viene scelto Darmian con Acerbi e Bastoni, ritorna Dumfries dal primo minuto a centrocampo, dove c’è anche Gagliardini con Mkhitaryan, Calhanoglu e Dimarco, mentre in attacco ancora Dzeko con Lautaro Martinez.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla evidenziando le proprie superiori qualità, ma i padroni di casa non si limitano a difendere chiudendo tutti gli spazi, visto che non lesinano a ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Dumfries, al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con un bellissimo destro a giro di Okereke.

Grandissima reazione da parte degli ospiti, che si appoggiano a Dzeko, il quale prima non trova la porta e poi propizia il pareggio di Lautaro Martinez al 21′ minuto, lesto nel ribadire in rete la palla dopo la respinta di Carnesecchi all’ennesima giocata del bosniaco.

Gli ospiti vogliono completare la rimonta, si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Dzeko e Lautaro Martinez, rischiando sui tentativi di Benassi, bravo Onana, e Ciofani.

Nel finale sale in cattedra Carnesecchi, assolutamente miracolo su Dimarco e Lautaro Martinez, mentre vengono ammoniti Acerbi e Calhanoglu.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti ricominciano a macinare gioco ed occasioni contro padroni di casa fin troppo difensivi.

Dopo i tentativi di Dimarco, Bastoni e Dzeko, sui quali ancora una volta Carnesecchi è miracoloso, e l’entrata in campo di Dessers e Afena-Gyan al posto di Ciofani e Castagnetti, al 65′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Lautaro Martinez, che si regala una bella doppietta.

Il gol subito sembra tagliare le gambe ai padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, completamente in gestione.

C’è spazio per Asllani, Gosens, Buonaiuto, Lukaku, Zanimacchia e Correa al posto di Calhanoglu, Dimarco, Bianchetti, Okereke, Dzeko e Lautaro Martinez.

Nel finale ci provano Dumfries da una parte e Dessers dall’altra, ma senza fortuna.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Inter 1-2:

Tabellino di Cremonese-Inter 1-2

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti (22′ st Buonaiuto), Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti (14′ st Afena-Gyan), Meité, Valeri; Okereke (27′ st Zanimacchia), Ciofani (14′ st Dessers).

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Ferrari, Ghiglione, Milanese, Tsadjout. All.: Ballardini



Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu (22′ st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (21′ st Gosens); Dzeko (32′ st Lukaku) , Lautaro (32′ st Correa).

A disp: Cordaz, Brazao, De Vrij, Bellanova, D’ambrosio, Zanotti, Fontanarosa, Carboni. All.: S. Inzaghi



Arbitro: Mariani

Marcatori: 11′ Okereke (C), 21′ Lautaro (I), 20′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Acerbi, Calhanoglu (I)

Espulsi: –