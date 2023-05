Video Gol Highlights Cremonese-Bologna 1-5: Sintesi 20-5-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Bologna 1-5, 36° Giornata Serie A: segnano Arnautovic, Ferguson, Posch, Orsolini e Sansone, inutile la rete di Ciofani

Il Bologna distrugge la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel primo anticipo del sabato della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i felsinei, che tornano alla vittoria dopo sei partite in cui avevano collezionato solo tre punti.

Seconda sconfitta consecutiva per i lombardi, che al termine di questo turno potrebbero essere matematicamente retrocessi dopo una sola stagione.

Sintesi di Cremonese-Bologna 1-5

Out Dessers per Davide Ballardini, che recupera Tsadjout in attacco con Okereke, ritrova anche Pickel a centrocampo con Meite, Castagnetti e Galdames, rilancia Chiriches in difesa con Sernicola, Valeri e Vasquez a protezione di Carnesecchi.

Non ci sono Kyriakopoulos, Soriano e Soumaoro per Thiago Motta, che schiera Posch, Bonifazi, Lucumì e Cambiaso in difesa davanti a Skorupski, i soliti Schouten, Dominguez e Ferguson in mediana, mentre in attacco torna Arnautovic con Barrow e Orsolini.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco dominando in lungo ed in largo in ogni zona del campo contro padroni di casa fin troppo passivi in fase difensiva.

Al 15′ minuto, alla prima occasione, gli ospiti sbloccano il risultato con Arnautovic, che trova il gol del vantaggio su assist di Barrow.

I padroni di casa accusano il colpo, si abbassano ulteriormente e restano in balia degli ospiti, che continuano a macinare gioco ed occasioni con Orsolini, autore dell’assist per il raddoppio di Ferguson al 27′ minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Solo dopo il giallo di Orsolini, i padroni di casa alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi con l’impreciso Okereke, ma rischiano sui tentativi di Dominguez e Orsolini.

Al 46′ minuto gli ospiti calano il tris con Posch, al posto giusto al momento giusto sul calcio d’angolo di Orsolini, con complice uscita a vuoto di Carnesecchi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Buonaiuto e Ciofani al posto di Galdames e Tsadjout, e dopo i primi minuti anche Moro e Aebischer subentrano a Dominguez e Ferguson.

Non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti continuano a fare ciò che vogliono in mezzo al campo e, dopo il cambio tra Chiriches e Lochoshvili, al 63′ minuto si regalano il poker con Orsolini al termine di un bellissimo contropiede prima del rosso ricevuto al 73′ minuto per doppia ammonizione.

Nel frattempo, c’è spazio anche per Medel, De Silvestri, Quagliata, Sansone e Afena-Gyan, che sostituiscono Schouten, Posch, Castagnetti, Arnautovic, poco cinico qualche minuto prima di abbandonare il campo, e Sernicola.

Al 81′ minuto c’è gioia anche per Sansone, che festeggia la manita sul secondo assist di giornata di uno scatenato Barrow.

Nel finale c’è tempo anche per l’ammonizione di Buonaiuto e per il gol della bandiera di Ciofani al 91′ minuto su sponda di Lochoshvili, sempre su sviluppi di un calcio piazzato.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Bologna 1-5:

Tabellino di Cremonese-Bologna 1-5

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi 5,5; Sernicola 5,5 (32′ st Afena-Gyan sv), Chiriches 5,5 (14′ st Lochoshvili 5,5), Vasquez 5, Valeri 5,5; Castagnetti 5,5 (26′ st Quagliata), Pickel 5, Meitè 5; Galdames 5,5 (1′ st Buonaiuto 5,5); Okereke 4,5, Tsadjout 5 (1′ st Ciofani 5,5).

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Quagliata, Ghiglione, Acella. All.: Ballardini



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5 (20′ st De Silvestri 6), Lucumì 6,5, Bonifazi 6,5, Cambiaso 6,5; Schouten 6,5 (20′ st Medel 6), Dominguez 6,5 (14′ st Moro 6,5); Orsolini 6,5, Ferguson 7 (14′ st Aebischer), Barrow 6,5; Arnautovic 6,5 (31′ st Sansone 6,5).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee. All.: Thiago Motta



Arbitro: Valeri

Marcatori: 14′ Arnautovic (B), 27′ Ferguson (B), 45’+1′ Posch (B), 18′ st Orsolini (B), 35′ st Sansone (B), 45’+1′ st Ciofani (C)

Ammoniti: Buonaiuto (C)

Espulsi: Orsolini (B) per doppia ammonizione