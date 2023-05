Video Gol Highlights Cosenza-Brescia 1-0, andata playout Serie B: sintesi 25-05-2023

Risultato Cosenza-Brescia 1-0, andata playout Serie B: I calabresi vincono di misura una partita giocata più con i nervi che con la tecnica.

Nasti firma un gol di importanza capitale a venti minuti dal termine. Nel match di ritorno, che si giocherà giovedì prossimo allo stadio “Rigamonti”, il Brescia dovrà vincere con almeno due gol di scarto; in caso di vittoria con una sola rete di scarto, si andrà ai supplementari (lombardi e calabresi hanno chiuso il campionato appaiate con 40 punti). Lo scontro diretto, favorevole al Brescia, non avrà effetti.

Sintesi Cosenza-Brescia 1-0, andata playout Serie B

L’inevitabile tensione, dovuta alla delicatezza della partita, fa sì che la partita attraversi una lunghissima fase senza occasioni e senza trame di gioco ben definite a parte una difesa estrema dello 0-0. Come da pronostico si torna negli spogliatoi sullo 0-0 e con la consapevolezza che solo un episodio modificherà la tendenza.

Ricominciano meglio i lombardi, che, dopo un gol annullato a Bisoli per evidente fuorigioco, sfiorano la rete al minuto 59: cercando fortuna sugli sviluppi di una mischia in area, Mangraviti vede il suo colpo di testa respinto da Micai e la ribattuta allontanata dalla difesa, ma è ancor più sfortunato Bisoli poiché colpisce la traversa da posizione ottimale.

Al 70° i calabresi, alla prima sortita offensiva, trovano l’insperato gol del vantaggio con Nasti, lesto ad insaccare una respinta, splendida, di Andrenacci su un bel colpo di testa di D’Orazio, a sua volta ben assistito da Florenzi.

Ci si attenderebbe un arrembraggio bresciano negli ultimi venti minuti, ma ciò non avviene eccetto che in sporadici frangenti quali, ad esempio, al 90° con un tiro di Mangraviti alto di poco. Dopo cinque minuti di recupero, Aureliano dichiara la fine delle ostilità; appuntamento al 1° giugno per il match di ritorno.

Migliori in campo Nasti (6.5), che decide il match con l’unico acuto della sua partita, e Mangraviti (6), il più pericoloso dei suoi. Male D’Urso e Ayé (5 per entrambi), mai pericolosi.

Highlights e Video Gol Cosenza-Brescia 1-0, andata playout Serie B

Tabellino Cosenza-Brescia 1-0, andata playout Serie B

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Rigione, D’Orazio; Brescianini, Voca (73′ Calò), Florenzi; Marras (15′ Zilli), D’Urso (84′ Vaisanen); Nasti (84′ Finotto). Allenatore: Viali

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard (77′ Adorni); Bisoli, Labojko (66′ van de Looi), Bjorkengren (80′ Olzer); Listkowski (80′ Adryan); Rodriguez, Ayé (66′ Bianchi). Allenatore: Gastaldello

Marcatori: 70′ Nasti

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Labojko, Huard, Voca, Karacic, van de Looi e D’Orazio