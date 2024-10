Video Gol Highlights Como-Parma 1-1: Sintesi 19-10-2024

Video Gol e Highlights Como-Parma 1-1, 8° Giornata Serie A: segnano Bonny e Nico Paz

Solo un pareggio tra Como e Parma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como nel primo anticipo del sabato pomeriggio dell’ottava giornata di Serie A.

I lombardi tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa giornata, mentre è la sesta partita senza vittorie per gli emiliani.

Sintesi di Como-Parma 1-1

Squadra titolare per Cesc Fabregas, che schiera Van der Brempt, Kempf, Dossena e Moreno in difesa davanti a Audero, con Perrone e Sergi Roberto confermati in mediana, i soliti Strefezza, Nico Paz e Fadera sulla trequarti alle spalle di Cutrone unica punta.

Assenti Kowalski, Estevez, Circati, Osorio e Coulibaly per Fabio Pecchia, che punta su Delprato, Balogh, Hainaut e Valeri in difesa a protezione di Suzuki, in mediana c’è Hernani con Bernabe, sulla trequarti sorprese Almqvist e Cancellieri con Sohm alle spalle di Bonny.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre devote al possesso palla, ma che fanno delle ripartenze l’arma migliore.

Dopo un tentativo di Strefezza, al 20′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Bonny, che trova il gol del vantaggio su assist perfetto di Hernani.

Viene ammonito Sohm e i padroni di casa provano a reagire prendendo in mano il pallino del gioco e riversandosi nella metà campo avversaria, così da rendersi pericolosi con Cutrone, sul quale è fenomenale Suzuki, ma rischiano sulla punizione di Bernabe, fermato dalla traversa.

Al 45′ minuto i padroni di casa pareggiano con Nico Paz, servito dall’ottima verticalizzazione di Fadera.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente, che inizia con l’entrata in campo di Man, Mihaila, che colpisce subito il palo e viene ammonito, Mazzitelli, Sala, Mandela e Charpentier al posto di Cancellieri, Almqvist, Strefezza, Moreno, Sohm e Bonny.

Giallo anche per Sergi Roberto, che esce insieme a Fadera, Dossena e Hernani per Da Cunha, Camara, Gabrielloni e Goldaniga

Tabellino di Como-Parma 1-1

Como (4-2-3-1): Audero; van der Brempt, Dossena (85′ Goldaniga), Kempf, Alberto Moreno (64′ Sala); Perrone, Sergi Roberto (85′ Gabrielloni); Strefezza (63′ Mazzitelli), Nico Paz, Fadera (77′ Da Cunha); Cutrone. All.: Fabregas.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Hernan (78′ Camara), Bernabé; Almqvist (56′ Mihaila), Sohm (71′ Keita), Cancellieri (56′ Man); Bonny (70′ Charpentier). All.: Pecchia.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 20′ Bonny (P), 45′ Nico Paz (C).

Assist: Hernani (P, 0-1).

Note – Recupero: 1+5. Ammoniti: Sohm, Sergi Roberto, Mihaila.

