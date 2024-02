Video Gol Highlights Como-Brescia 1-0: sintesi 09-02-2024

Video Gol e Highlights Como-Brescia 1-0: i comaschi vincono un derby agonisticamente combattuto, ma con pochi spunti.

Strefezza firma il gol decisivo già in apertura di match.

Il Como va a 44 punti e sale provvisoriamente al 2° posto in attesa della Cremonese, mentre il Brescia, rimasto a 32, domani potrebbe essere scavalcato dal Modena e lasciare nuovamente la zona playoff.

Sintesi Como-Brescia 1-0

Il Como sblocca già al 7° minuto il derby grazie a Strefezza, bravissimo a battere Andrenacci con un bel destro nello stretto su assist di Curto.

Non ci sono altre occasioni da qui fino al termine del primo tempo, eccetto una traversa colpita da Olzer al 27° con una conclusione da fuori area; il Como, prima e dopo lo scampato pericolo, amministra senza problemi mentre il Brescia pascola senza grandi idee.

E’ sempre il Como a comandare le operazioni sfruttando l’apaticità dei corregionali. Al 59° Gabrielloni sollecita Andrenacci impegnandolo severamente in quella che è l’unica emozione di una ripresa pressoché noiosa, e nemmeno troppo combattuta, in cui chi dovrebbe cercare il pareggio non lo fa e chi dovrebbe chiudere i conti riesce a gestire tranquillamente il pallone facendo scorrere il cronometro.

Al minuto 85 si sveglia improvvisamente il Brescia con una conclusione a colpo sicuro di Bianchi respinta da Andrenacci e il tap-in di Borrelli finito sul palo; troppo poco e troppo tardi. Poco dopo arriva il triplice fischio.

Se il migliore del Como è Strefezza (6.5) per la rete decisiva, segnaliamo Andrenacci (6) per il Brescia, che mette varie pezze; per quanto riguarda i peggiori, nessuno da segnalare tra i padroni di casa mentre tra gli ospiti indichiamo un Paghera troppo falloso e nervoso (5), ammonito e tirato fuori dall’agone già nell’intervallo.

Highlights e Video Gol Como-Brescia 1-0

Tabellino Como-Brescia 1-0

Como (4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou (91′ Sala); Bellemo, Baselli (84′ Koné); Strefezza, Verdi (80′ Ballet), Da Cunha (91′ Iovine); Gabrielloni (80′ Gioacchini). Allenatore: Roberts

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Mangraviti, Jallow (71′ Fares); Bisoli, Paghera (46′ van de Looi), Bertagnoli (82′ Ferro); Olzer (46′ Bianchi); Bjarnason (71′ Galazzi), Borrelli. Allenatore: Maran

Marcatori: 7′ Strefezza

Arbitro: Rutella

Ammoniti: Olzer, Paghera, Curto, Borrelli, Galazzi e Iovine