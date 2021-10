Video Gol Highlights Como-Alessandria 2-0: sintesi 16-10-2021

Risultato Como-Alessandria 2-0: i lombardi vincono meritatamente una partita estrememamente difficile.

In apertura di ripresa Bellemo sblocca e proprio nei secondi finali Parigini mette il sigillo.

Il Como trova il secondo successo di fila e sale al 14° posto con 9 punti, mentre l’Alessandria resta terzultimo con 4.

Sintesi Como-Alessandria 2-0

La prima frazione è bloccata, priva di grosi emozioni eccetto in due circostanze nella prima mezz’ora: al 9′ La Gumina, lanciato in profondità da Gliozzi, si presenta da solo davanti a Pisseri, ma sostanzialmente effettua un passaggio a suo favore calciando malissimo.

Al 28° arriva una chance anche per gli ospiti: Parodi crossa in area per Marconi, che di testa manca la porta di pochissimo.

A parte queste due chance, non accade null’altro e si va al riposo con il risultato in perfetto equilibrio.

Ad inizio ripresa giunge, inatteso, il vantaggio comasco: Gliozzi dà un buon pallone a Bellemo, che beffa Lunetta e rilascia un gran diagonale da dentro l’area che batte Pisseri, vanamente proteso in tuffo.

L’Alessandria sparisce dalla partita e il Como dispone a piacimento del campo pur non creando grandi occasioni, a parte un gol annullato a La Gumina per offside. Nel finale, però, arriva il punto esclamativo: dopo aver fallito il 2-0 a tu per tut con Pisseri, Parigini si riscatta insaccando un perfetto assist di Arrigoni, protagonista di un bel recupero a centrocampo. Siamo al 96° e il match finisce qui.

Migliori in campo Arrigoni (6.5), sempre caparbio, e Pisseri (6), che evita guai peggiori. Male il solo Mustacchio (5), inconsistente.

Tabellino Como-Alessandria 2-0

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Varnier, Scaglia, Cagnano (85′ Parigini); Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chajia (80′ Ioannou); Gliozzi (80′ Gabrielloni), La Gumina (90′ Solini). Allenatore: Gattuso

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Benedetti (75′ Ba), Mantovani; Parodi, Casarini, Palazzi (75′ Milanese), Lunetta; Mustacchio (65′ Orlando); Marconi (83′ Corazza), Palombi (65′ Kolaj). Allenatore: Longo

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 48′ Bellemo e 96′ Parigini

Ammoniti: Arrigoni

