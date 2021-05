Video Gol Highlights Cittadella-Monza 3-0: sintesi 17-05-2021

Risultato Cittadella-Monza 3-0: un Baldini in gran spolvero firma la tripletta che potrebbe mandare i veneti in finale, anche se si tornerà in campo giovedì per il ritorno e i brianzoli dovranno segnare almeno tre gol per passare in virtù del miglior piazzamento. Ma giocando come oggi le possibilità sembrano pochissime.

Sintesi Cittadella-Monza 3-0

I brianzoli paiono iniziare con il piglio giusto riuscendo anche a sbloccare il risultato con Diaw dopo dieci minuti esatti, ma la rete della punta viene annullata perché il pallone mezzo in area da Barberis dalla bandierina aveva varcato la linea.

I veneti prendono le misure e al 13° trovano il vantaggio: una lancio dalla trequarti di Vita verso il secondo palo arriva a Baldini, che in area brucia in velocità Bettella e insacca da due passi.

La reazione dei biancorossi è in un cross basso di Carlos Augusto che attraversa l’area per terminare sul fondo. Pochissimo, soprattutto se poco dopo arriva il 2-0: un lunghissimo rinvio di Kastrati (addirittura) giunge in area ancora a Baldini, che mette a sedere il povero Bettella e batte Di Gregorio con un potente diagonale di sinistro.

Il più attivo del Monza è Carlos Augusto, il cui corner al 25° viene mandato oltre la traversa da Mota Carvalho. Al 33° è invece bravissimo Kastrati a sventare una sberla di Scaglia da calcio di punizione, centrale sì ma estremamente pericolosa.

Dopo un insidioso sinistro dalla distanza di Donnarumma che Di Gregorio deve disinnescare, proprio in prossimità del 45° Carlos Augusto, sempre lui, è il protagonista di un’altra possibile insidia per la squadra di casa, un sinistro angolato a metà tra tiro e cross che Kastrati fa suo anticipando Diaw appostato sotto porta. Nei tre minuti di recupero non accade altro.

Nella ripresa il Monza cerca subito di dimezzare il punteggio con un tiro di Sampirisi, ma Kastrati è attento e para. Dieci minuti dopo Branca manda in area Proia, che prova il sinistro senza inquadrare il bersaglio.

Al 61° Branca cerca Tsadjout in area con un traversone basso sul quale l’ex milanista non riesce ad arrivare per poco. Il Monza ha le sue migliori occasioni al 72°: Mota Carvalho stacca bene su un cross di Scaglia e Kastrati respinge prodigiosamente, salvandosi infine sulla ribattuta di Frattesi terminata altissima.

Gli ospiti cercano di riaprire la contesa, ma il Cittadella controlla senza affanni e va addirittura sul 3-0 a cinque minuti dal termine: Donnarumma fa fuori Bettella, oggi in tilt, con un bel dribbling in area e conclude, Di Gregorio riesce a respingere, ma Baldini è lì e trova la tripletta con un agevole tocco a porta vuota.

I minuti finali, cinque più quattro di recupero, sono di marca monzese, ma né Balotelli, né Colpani riescono a battere Kastrati addolcendo la pillola. Finisce 3-0.

Migliori in campo Baldini (8.5), tanto impegno e tre gol da attaccante vero, e Carlos Augusto (6), il più attivo dei suoi. Malissimo il solo Bettella (4), stracciato in tutte le azioni da gol.

Tabellino Cittadella-Monza 3-0

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Frare (28′ Perticone), Donnarumma; Vita, Iori (75′ D’Urso), Branca (63′ Gargiulo); Proia (63′ Pavan); Tsadjout (75′ Ogunseye), Baldini. Allenatore: Venturato

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Paletta (14′ Scaglia), Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Armellino (63′ Colpani), Carlos Augusto (82′ D’Alessandro); Diaw (63′ Gytkjaer), Mota Carvalho (82′ Balotelli). Allenatore: Brocchi

Marcatori: 13′ 22′ e 85′ Baldini

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Frattesi, Branca, Adorni, Iori, Diaw e Proia

