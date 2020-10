Video gol highlights Cittadella-Monza 1-2: sintesi 31-10-2020

Risultato Cittadella-Monza 1-2, 5° giornata Serie B: niente vetta per i granata, che incassano la prima sconfitta stagionale ad opera dei brianzoli, molto più cinici dei propri avversari. I gol arrivano nella prima mezz’ora: Boateng e Gytkjaer trasformano due rigori e Ghiringhelli accorcia le distanze. Il Monza conquista la sua prima vittoria stagionale.

Cronaca Cittadella-Monza 1-2, 5° giornata Serie B

I veneti vanno alla conclusione dopo pochi minuti con un violento mancino di Branca che termina fuori. Sebbene i padroni di casa facciano maggiormente gioco, i brianzoli pungono in contropiede e al 10° usufruiscono di un penalty per un gomito troppo alto di Pavan, che tocca la sfera. Dal dischetto Boateng spiazza Maniero.

Meno di dieci minuti dopo, il Monza riparte nuovamente in contropiede con una bella azione veloce e condotta con tocchi di prima che culmina con il fallo di Maniero, che esce e travolge Mota Carvalho: è ancora rigore e anche la trasformazione del danese Gytkjaer è impeccabile. Non spiazza il portiere, ma calcia di potenza e precisione raddoppiando.

Il Cittadella non merita questo passivo e cerca di rimediare: al 20° Frare arriva scoordinato sul cross dalla bandierina di Vita e mette alto da ottima posizione e poi, tre minuti dopo, ci prova direttamente Vita con un tiro da fuori alto di poco.

Al 27° i granata accorciano meritatamente: Rosafio salta Donati e crossa dalla sinistra con il piede mancino, lui che è destro, e trova Ghiringhelli sul secondo palo pronto al colpo di testa vincente.

I ritmi fin qui elevati scendono progressivamente e l’ultimo quarto d’ora del primo parziale fanno sì che di occasioni non se ne registrino più.

Nella ripresa il Cittadella spinge molto, ma non crea molte chance, cosa che fa invece il Monza: al 67° Gytkjaer riceve palla in area e il suo diagonale di destro sfiora il palo.

I brianzoli sfiorano il tris altre due volte: al 76° Mota Carvalho, imbeccato da Boateng, conclude sul primo palo trovando la parata di Maniero e all’82° ancora Gytkjaer colpisce il palo da due passi mandando in malora un ottimo assist di D’Errico.

Nel finale è il Cittadella a sfiorare il pari: al 90° Grillo arriva in spaccata su un traversone di Gargiulo e manda altissimo e al 94° Pavan sfiora il palo in acrobazia. Il match termina praticamente qui.

Migliori in campo Rosafio (6.5), molto vivo e autore di un assist, e Gytkjaer (6.5), freddo dagli undici metri e pericolosissimo in altre due circostanze. Male Ogunseye (5), mai in partita, e Donati (5), poco incisivo e disattento.

Tabellino Cittadella-Monza 1-2, 5° giornata Serie B

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti (85′ Gargiulo); Vita, Pavan, Branca; D’Urso (90′ Grillo); Rosafio (69′ Cissé), Ogunseye (69′ Proia). Allenatore: Venturato

Monza (4-3-1-2): Sommariva, Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Colpani (57′ D’Errico), Fossati (57′ Barberis), Frattesi (78′ Armellino); Boateng (78′ Machin); Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore: Brocchi

Marcatori: 10′ rig. Boateng, 18′ rig. Gytkjaer e 27′ Ghiringhelli

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Maniero, Benedetti, Pavan e Boateng

Video gol highlights Cittadella-Monza 1-2, 5° giornata Serie B

