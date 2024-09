Video Gol Highlights Cittadella-Frosinone 1-2: sintesi 27-09-2024

Il Risultato di Cittadella-Frosinone 1-2: i laziali vincono il loro primo match stagionale contro i veneti, che non imprimono la svolta necessaria come fatto dagli avversari odierni. Troppo sporadica e insufficiente la produzione offensiva dei padroni di casa contro ospiti cinici e spietati sotto porta. Se, di fronte a un inizio difficile per entrambi, Vivarini appariva il tecnico più a rischio, ora a tremare è Gorini. Ma il Cittadella è una società estremamente paziente, come dimostrano il decennio di successi di Foscarini e i sei anni di Venturato.

Oyono apre le marcature, Partipilo raddoppia e Cassano firma il gol della bandiera per i padroni di casa.

Il Frosinone va a 6 punti lasciando l’ultimo posto, ora occupato dalla sola Carrarese, mentre il Cittadella rimane a 7.

La Sintesi di Cittadella-Frosinone 1-2

La prima equilibratissima frazione vive di momenti e di estemporaneità: è improvvisa la prima occasione della partita, un gran tiro da fuori di Salvi respinto da Cerofolini in corner al minuto 24, e lo sono anche i tentativi dello stesso centrocampista granata, tutti da fuori area e tutti con poca fortuna.

Altrettanto estemporanea, ma proficua, è invece la prima incursione dei frusinati nell’area del Cittadella: un perfetto corner di Garritano giunge sulla testa di Oyono per lo stacco e la zuccata vincente al minuto 35.

Quel che resta del primo tempo è un Cittadella scosso che non riesce a creare occasioni, mentre il Frosinone raddoppia nel finale con Distefano, ma l’attaccante è in offside. Il primo tempo termina così.

I laziali ripartono a razzo e, dopo un tiro di Distefano terminato fuori di poco, al 62°, su rigore assegnato per fallo di Angeli ai danni di Ambrosino, Partipilo è freddo è batte ancora Maniero con un gran cucchiaio.

Pochi minuti dopo, però, uno dei subentrati del Cittadella, Cassano, riapre il match deviando da pochi metri un cross da destra di Magrassi. Mancano venti minuti, più altri sei di recupero, ma il Frosinone si difende bene e il Cittadella non riesce più a creare pericoli dalle parti di Cerofolini. Il fischio finale è puntuale e gli ospiti possono festeggiare la loro prima vittoria.

Il Tabellino di Cittadella-Frosinone 1-2

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Pavan, Angeli, Salvi; D’Alessio (64′ Vita), Branca (74′ Masciangelo), Amatucci; Desogus (64′ Cassano); Ravasio (46′ Magrassi), Pandolfi (85′ Rabbi). Allenatore: Gorini

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono (91′ Bettella), Monterisi, Kalaj, Marchizza; Garritano, Gelli, Cichella; Partipilo (81′ Begic), Tsadjout (46′ Ambrosino), Distefano (69′ Kvernadze). Allenatore: Vivarini

Marcatori: 35′ Oyono, 63′ rig. Partipilo e 70′ Cassano

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Tsadjout, Ravasio, Branca, Garritano, Cassano, Rabbi e Begic

