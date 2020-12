Video gol highlights Chievo-Venezia 1-1: sintesi 30-12-2020

Risultato Chievo-Venezia 1-1, 16° giornata Serie B: niente zona playoff per i clivensi e niente quinto posto per i lagunari. Questo è il riassunto di un match non particolarmente piacevole e giustamente finito in parità grazie ai gol di Forte e Gigliotti. Certamente è il Venezia a dover recriminare maggiormente per la vittoria mancata all’ultimo minuto.

Cronaca Chievo-Venezia 1-1, 16° giornata Serie B

La partita si mette subito bene per i lagunari, che al 10° sono già in vantaggio grazie ad una bella azione costruita a partire da Lezzerini e conclusa da Forte, che approfitta del buco di Leverbe sul lancio di Ferrarini e tira da dentro l’area battendo Semper con l’aiuto del palo.

La prima frazione è sostanzialmente questa. Per parecchi minuti non accadrà quasi più nulla di interessante: il Chievo palleggerà in maniera leziosa e inconcludente, mentre il Venezia si chiuderà frustrando ogni velleità degli avversari.

Nel finale di tempo gli ospiti perderanno Modolo, che uscirà dal campo in ambulanza a causa di uno scontro di gioco con Djordjevic. Il difensore, rimpiazzato da Svoboda, sarà trasportato in ospedale.

Al 38° c’è l’improvviso risveglio dei padroni di casa con una punizione di Ciciretti fuori di poco; gli ospiti replicano un minuto dopo con un tocco sotto di Johnsen che finisce fuori di un nulla. E’ l’ultima emozione del primo tempo.

La ripresa è ancor meno emozionante della prima frazione. Il primo brivido è in apertura con un’azione di Johnsen da cui nasce il tap-in di Forte vanificato da Semper con una gran parata.

Al 75° Lezzerini deve impegnarsi su un sinistro volante di Margiotta e all’83° Semper imita il collega su una zuccata di Johnsen su traversone di Molinaro.

Gli assalti finali dei clivensi a caccia del pareggio vengono premiati al 93°, terzo minuti dei cinque di recupero concessi da Irrati: un corner dalla destra prolungato da Garritano finisce dalle parti di Gigliotti, che insacca da posizione ravvicinata. Il risultato non cambierà più.

Migliori in campo i due marcatori di giornata, Forte e Gigliotti (6.5 per entrambi), mentre i peggiori sono Fabbro e Di Mariano (5 per tutti e due), impalpabili.

Tabellino Chievo-Venezia 1-1, 16° giornata Serie B

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti (69′ De Luca), Palmiero (69′ Viviani), Obi (78′ Giaccherini), Garritano (46′ Rigione); Fabbro (46′ D’Amico), Djordjevic. Allenatore: Aglietti

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ferrarini (62′ Mazzocchi), Modolo (37′ Svoboda), Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj (66′ Bjarkason), Vacca (46′ Fiordilino), Capello; Di Mariano, Forte (66′ Bocalon), Johnsen. Allenatore: Zanetti

Arbitro: Irrati

Marcatori: 10′ Forte e 93′ Gigliotti

Ammoniti: Palmiero, Crnigoj, Svoboda e Bocalon

Video gol highlights Chievo-Venezia 1-1, 16° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS