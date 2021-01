Video gol highlights Chievo-Cittadella 2-1: sintesi 27-01-2021

Risultato Chievo-Cittadella 2-1, recupero 15° giornata Serie B: De Luca e Bertagnoli regalano ai gialloblu tre punti preziosi, mentre ai granata non basta la rete di Pavan.

Grazie a questi tre punti il Chievo conclude il girone d’andata al 6° posto con soli due punti di ritardo dal secondo al quale i granata stasera sarebbero saliti in caso di successo.

Cronaca Chievo-Cittadella 2-1, 15° giornata Serie B

L’equilibrio del match è tale che, a parte un salvataggio sulla linea di Mogos su un colpo di testa di Adorni, per circa mezz’ora accade poco o nulla.

Al 31° minuto, però, i clivensi trovano il vantaggio alla prima sortita offensiva: Renzetti scappa sulla sinistra e sul suo traversone interviene De Luca, che insacca di testa firmando il suo secondo gol stagionale.

Il Cittadella fa poco per pareggiare e non riesce mai a tirare in porta, mentre il Chievo gestisce il pallone senza soffrire granché. La prima frazione si conclude dopo due minuti di recupero.

Il Cittadella rientra in campo con un piglio differente e per due volte sfiora il pareggio, al 55° con un tiro di D’Urso fuori di pochissimo e al 64° con una zuccata di Cissé miracolosamente disinnescata da Semper.

Al 65° anche il Chievo ha una grossa chance, ma la traversa nega la gioia del gol al tiro a giro Garritano; i padroni di casa trovano il raddoppio nove minuti più tardi grazie a Bertagnoli, lanciato in campo aperto o quasi da Margiotta e freddo a battere Maniero in uscita disperata.

Al minuto 80 gli ospiti riaprono la partita con un’azione da fermo partita da una punizione battuta rapidamente da Iori e conclusa dall’appena entrato Pavan con una parabola di testa che tocca il palo e finisce in gol spiazzando completamente Semper.

I minuti rimanenti, compresi i cinque di recupero, non offrono altre emozioni e alla fine a festeggiare sono i padroni di casa.

Migliori in campo Renzetti (6.5), sempre pericoloso quando parte sulla fascia, e Pavan (7), che segna subito dopo l’ingresso in campo; male Margiotta (5), che si fa vedere solo in occasione dell’assist per il 2-0, e Tsadjout (4.5), mai in partita.

Tabellino Chievo-Cittadella 2-1, recupero 15° giornata Serie B

Chievo (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti (59′ Leverbe), Renzetti; Garritano, Palmiero, Viviani (85′ Ciciretti), Canotto (68′ Bertagnoli); Margiotta (85′ Zuelli), De Luca (68′ Fabbro). Allenatore: Aglietti

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Camigliano, Adorni, Benedetti; Vita (42′ Baldini), Iori, Branca (79′ Pavan); D’Urso (77′ Tavernelli); Cissé (71′ Ogunseye), Tsadjout (78′ Gargiulo). Allenatore: Venturato

Marcatori: 31′ De Luca, 74′ Bertagnoli, 80′ Pavan

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Vita, Benedetti, De Luca, Adorni, Camigliano e Ghiringhelli

