Video Gol Highlights Chelsea-Lille 2-0: Sintesi 22-2-2022

Video Gol e Highlights Chelsea-Lille 2-0, Andata Ottavi di finale Champions League: segnano Havertz e Pulisic

Il Chelsea batte il Lille allo Stamford Bridge di Londra nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Grande vittoria per i londinesi, che si portano avanti nella doppia sfida contro i francesi e ipotecano la qualificazione ai quarti di finale, ma che ancora una minima speranza per i fiamminghi di ribaltare la situazione davanti al proprio pubblico.

UEFA Champions League

Sintesi di Chelsea-Lille 2-0

Assenti James, Chilwell e Hudson-Odoi per Thomas Tuchel, che sceglie Rudiger con Thiago Silva e Christensen davanti a Mendy, visto che capitan Azpilicueta gioca sulla fascia destra e Marcos Alonso dalla parte opposta. In mediana altra panchina in un big match per Jorginho, visto che giocano Kovacic e Kantè, mentre in attacco viene confermato il decisivo Ziyech con Pulisic e Havertz in un tridente senza punti di riferimento, in cui non trovano ancora spazio Lukaku, quasi un separato in casa, e Werner.

Il bretone Jocelyn Gourvennec sceglie un modulo molto compatto e difensivo, consapevole che solo chiudendo tutti gli spazi può creare difficoltà agli avversari. Infatti, il tecnico schiera un 4-3-2-1 dietro cui si nasconde, in realtà, un 4-5-1 pieno di centrocampisti con Xeka, Onana e Andrè in mediana e Renato Sanches e Bamba alle spalle dell’unica punta David. In difesa l’oggetto dei desideri di mezza Europa, cioè Botman, gioca al fianco di capitan Josè Fonte, con Celik e, addirittura, Tiago Djalo sulle fasce, quest’ultimo con l’unico compito di difendere, a protezione della sorpresa Jardim, preferito al titolare Grbic.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono nella propria metà campo, chiudono tutti gli spazi e tentano di ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Havertz e Xeka, al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con il tedesco sfruttando l’assist di Ziyech.

They called me a mad man for saying "concentrate on developing Havertz as a no.9 than getting Lukaku."

Nonetheless our star boy keeps cooking. #Havertz #UCL pic.twitter.com/i5HLOvXGiH — Aymaan (@aymaan_cfc77) February 22, 2022

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si portano in attacco con Celik e Bamba, ma manca la giocata vincente e soffrono tantissimo le giocate di Marcos Alonso, rendendosi poi pericolosi nel finale con Renato Sanches.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre con la sostituzione che vede protagonista Loftus-Cheek al posto di Kovacic.

I padroni di casa sono pericolosi in attacco con il solito Ziyech e Havertz, ma rieschiano a segnare il gol del raddoppio solo dopo l’uscita del marocchino per Saul Niguez, grazie a Pulisic al 63′ minuto, su assist perfetto di Kantè.

🇺🇸 All-time top American goalscorers (group stage to final):



⚽️6⃣ Christian Pulišić

⚽️4⃣ DaMarcus Beasley

⚽️2⃣ Fabian Johnson

⚽️2⃣ Jermaine Jones

⚽️2⃣ Weston McKennie

⚽️2⃣ Jordan Siebatcheu #UCL pic.twitter.com/Ro9GTP84RS — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2022

Gli ospiti provano a correre ai ripari inserendo Burak Yilmaz per Onana e sfiorano la rete che potrebbe riaprire la situazione prima con Bamba e poi con Botman.

Entrano anche Gundmundsson, Werner, Sarr, Ben Arfa e Zhegrova per Tiago Djalo, Pulisic, Marcos Alonso, Renato Sanches e David.

La partita si fa molto maschia, come dimostrano le ammonizioni di Loftus-Cheek e Ben Arfa.

Highlights e Video Gol di Chelsea-Lille 2-0:

Tabellino di Chelsea-Lille 2-0

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic (51′ Loftus-Cheek), Alonso (80′ Sarr); Ziyech (60′ Saul), Pulisic (80′ Werner); Havertz. All.: Tuchel

LILLE (4-5-1): Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo (76′ Gudmundsson); Sanches (80′ Ben Harfa), Xeka, Onana (65′ Yilmaz), Andre, Bamba; David (81′ Zeghrova). All.: Gourvennec

ARBITRO: J. Gil Manzano

GOL: 8′ Havertz, 63′ Pulisic

ASSIST: 8′ Zyiech, 63′ Kante

AMMONITI: 83′ Loftus-Cheek

ESPULSI: –

NOTE: recupero 5′

