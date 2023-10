Video Gol Highlights Celtic-Lazio 1-2: Sintesi 4-10-2023

Video Gol e Highlights Celtic Glasgow-Lazio 1-2, 2° Giornata Gruppo E Champions League: segnano Pedro, Furuhashi e Vecino

La Lazio batte all’ultimo secondo il Celtic Glasgow al Celtic Park di Glasgow nella seconda giornata del Gruppo E della fase a gironi di Champions League.

Portano benissimo i minuti di recupero ai biancocelesti, che trova continuità dopo il pareggio all’esordio rovinando la strada agli scozzesi.

Sintesi di Celtic Glasgow-Lazio 1-2

Tantissime assenze per Brendan Rodgers, orfano di Abada, Holm, Lagerbielke, McCarthy, Nawrocki, Tilio e Welsh. Giocano Johnstone, Phillips, Scales e Taylor in difesa a protezione di Hart, con O’Riley, McGregor e Hatate in mediana, mentre in attacco spazio al trio formato da Maeda, Furuhashi e Yang.

Tornano titolari Lazzari e Patric in difesa con Romagnoli e Hysaj davanti a Provedel per Maurizio Sarri, che lancia Vecino e Kamada a centrocampo con Luis Alberto, recuperando Immobile in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno molto possesso palla, ma i padroni di casa sono sempre molto reattivi in fase di pressing e veloci nel ripartire in contropiede.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Furuhashi, che trova il gol del vantaggio su assist di O’Riley.

Solo dopo la conclusione di Maeda, finalmente arriva la reazione degli ospiti, che alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi con Immobile, prima del pareggio di Vecino, al posto giusto al momento giusto al 29′ minuto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nel finale calano sensibilmente i ritmi di gioco, ma c’è ancora tempo per una bella parata di Provedel su O’Riley e per il giallo a Phillips.

Non cambia il copione della partita anche nel secondo tempo, che risulta molto equilibrato e con ritmi leggermente più blandi.

Dopo una grande parata di Provedel sulla conclusione di Hatate e l’ammonizione di Luis Alberto, spazio a Carter-Vickers, Palma, Isaksen, Guendouzi, Castellanos, subito giallo per lui, e Paulo Bernardo al posto di Phillips, Yang, Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile e Hatate.

Nel finale succede di tutto con la rete annullata a Palma al 81′ minuto, poi anche ammonito, le sostituzioni che vedono coinvolti Marusic, Pedro e Oh subentrare per Lazzari, Zaccagni e Furuhashi, il giallo a Vecino e la rete Pedro al 96′ minuto su assist di Guendouzi.

Highlights e Video Gol di Celtic Glasgow-Lazio 1-2:

Tabellino di Celtic Glasgow-Lazio 1-2

Marcatori: 12’ p.t. Kyogo (C ), 29’ p.t. Vecino (L), 45’s.t.+6 Pedro (L)



Assist: 12’ O’Riley (C ), 29’ s.t. Romagnoli (L), 45’s.t.+6 Guendouzi (L)

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips (dal 17’s.t. Carter-Vickers), Scales, Taylor; McGregor, Hatate (dal 27’s.t. Bernardo), O’Riley; Yang (dal 17’s.t. Palma), Kyogo (dal 41’ s.t Hyeon-gyu), Maeda. All.: Rodgers

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto (dal 23’s.t. Guendouzi); Felipe Anderson (dal 23’s.t. Isaksen), Immobile (dal 27’s.t. Castellanos), Zaccagni. All.: Sarri



Arbitro: Donatas Rumšas (Ltu)

Ammoniti: 45’p.t. +1 Phillips (L), 16’ s.t. Luis Alberto (L), 29’s.t. Castellanos (L), 37’ s.t. Palma (C ), 45’s.t.+3 Vecino (L)

Espulsi: –