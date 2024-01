Video Gol Highlights Catanzaro-Palermo 1-1: sintesi 26-01-2024

Risultato Catanzaro-Palermo 1-1: il pareggio è tutto sommato giusto, ma non è un gran risultato per la classifica di entrambe le squadre.

Biasci porta in vantaggio i padroni di casa e Segre risponde dando il pareggio agli ospiti.

Il Catanzaro sale a 34 punti e resta al 7° posto, mentre il Palermo aggancia momentaneamente il Cittadella in quinta posizione a quota 36.

Sintesi Catanzaro-Palermo 1-1

Il Palermo comincia bene, ha due grosse occasioni nel giro di quindici minuti, una sprecata da Soleri, che al 7°, tutto solo, calcia addosso a Fulignati, e un’altra su cross di Lund che Scognamillo, rischiando l’autogol, sventa deviando in corner.

Gli ospiti sprecano ancora una chance al 22°: da azione d’angolo, una sponda di Segre libera al tiro da pochi metri ancora Soleri, che calcia malissimo spedendo il pallone in curva.

Dopo questo inizio promettente, però, la carica palermitana pare esaurirsi e il Catanzaro viene fuori pian piano rendendosi una prima volta insidioso con un colpo di testa a lato di Veroli e poi, alla mezz’ora, con il vantaggio a sorpresa: una mischia originata da un traversone di Situm viene risolta dal piatto destro angolato di Biasci dal centro dell’area.

Con il gol catanzarese terminano le azioni degne di nota del primo tempo, che va in archivio dopo due minuti di recupero.

I siciliani non meritano di star sotto e al 48° ristabiliscono la parità: Di Mariano sforna un bel cross dalla destra sul quale è puntuale la testa di Segre, che impatta perfettamente e batte il portiere di casa.

Poco dopo, Ranocchia va in percussione e il suo cross viene deviato contro il palo da Situm, che sfiora la clamorosa autorete; a metà tempo, però, è il Catanzaro a sfiorare il nuovo vantaggio con una zuccata del neo entrato Ambrosino che sfiora il palo.

Poco altro accade nei restanti venti minuti. Le due squadre non riescono più a imbastire occasioni degne di nota e il risultato resta sull’1-1 fino al triplice fischio.

Biasci e Segre sono i migliori in campo con 7, più per i rispettivi gol che per altro, mentre i peggiori, a cui attribuiamo un 5, sono Iemmello, isolato in avanti e poco mobile, e Soleri, che si divora almeno un paio di gol.

Highlights e Video Gol Catanzaro-Palermo 1-1

Tabellino Catanzaro-Palermo 1-1

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (78′ Oliveri), Scognamillo, Brighenti, Veroli (87′ Antonini); Sounas, Verna (78′ Petriccione), Pompetti, Vandeputte; Iemmello (64′ Ambrosino), Biasci (86′ Stoppa). Allenatore: Vivarini

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Ceccaroni, Nedelcearu, Lund (87′ Aurelio); Segre, Gomes, Ranocchia (79′ Coulibaly); Di Mariano (87′ Vasic), Soleri (74′ Mancuso), Di Francesco (74′ Insigne). Allenatore: Corini

Marcatori: 29′ Biasci e 48′ Segre

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Ranocchia e Brighenti