Video Gol Highlights Catanzaro-Feralpisalò 3-0: sintesi 21-10-2023

Video Gol e Highlights Catanzaro-Feralpisalò 3-0: i calabresi dominano e travolgono un avversario apparso impotente.

Il match si sblocca nella ripresa grazie a Vandeputte, Biasci e all’autorete di Bacchetti.

Il Catanzaro sale a 21 punti e conquista il 2° posto solitario, mentre la Feralpisalò resta terzultima con soli 5 punti.

Sintesi Catanzaro-Feralpisalò 3-0

Pur partiti bene, i lombardi vengono progressivamente schiacciati dai calabresi e rischiano più volte la capitolazione, evitata solo dai riflessi di Pizzignacco.

Il portiere saloino, infatti, è bravo già all’8° minuto a fermare l’avanzata di Donnarumma, lasciato da solo e involatosi verso l’area, e poi alla mzz’ora su una bella girata di Iemmello.

La Feralpisalò si vede di rado, segna con Butic al 20°, ma in offside, e nulla più. La prima frazione termina senza gol e senza recupero.

A rimarcare la fin qui non scalfita superiorità catanzarese, ad inizio ripresa Ceppitelli allontana dalla porta un pericoloso tiro di Verna, ma al minuto 51 Vandeputte realizza la meritata rete che porta in vantaggio i giallorossi: un errore dello stesso Ceppitelli spalanca la strada al belga, che insacca da distanza ravvicinata dopo aver anche eluso Pilati.

Due minuti dopo, un inatteso cenno di vita della Feralpisalò: La Mantia, lanciato in profondità, colpisce il palo sfiorando il pareggio.

I lombardi si sono finalmente destati al 69° è invece bravissimo Fulignati a sventare un gran tiro da fuori area di Kourfalidis che si stava dirigendo all’incrocio dei pali.

I calabresi, che hanno allentato la pressione troppo presto, devono chiudere la partita il prima possibile e al 74° il loro sforzo offensivo è nuovamente premiato: i nuovi entrati Stoppa e Biasci confezionano la rete del raddoppio con il traversone in area del primo per la zuccata vincente del secondo.

Poco dopo, Vandeputte mette il sigillo definitivo al match provocando il gol del 3-0 con un cross deviato da Bacchetti che cambia traiettoria e finisce nuovamente in fondo alla rete. Nel finale non accade nulla di rilevante e la partita va in archivio dopo tre minuti di recupero.

Migliori in campo Vandeputte (7.5), autore del primo gol e del cross da cui nasce l’autorete valevole per il tris nonché di una gara perfetta, e Pizzignacco (6.5), che capitola nella ripresa dopo due ottime parate nel primo tempo. Male il solo Ceppitelli (4.5), disastroso nei secondi quarantacinque minuti con due errori gravissimo che costano altrettante reti.

Highlights e Video Gol Catanzaro-Feralpisalò 3-0

Tabellino Catanzaro-Feralpisalò 3-0

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas (61′ Stoppa), Ghion (79′ Pontisso), Verna, Vandeputte (79′ Brignola); Donnarumma (61′ Biasci), Iemmello (85′ Ambrosino). Allenatore: Vivarini

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti (80′ Parigini); Bergonzi, Carraro (61′ Fiordilino), Zennaro (61′ Compagnon), Kourfalidis, Felici (80′ Verzeletti); Butic (80′ Sau), La Mantia. Allenatore: Vecchi

Marcatori: 51′ Vandeputte, 74′ Biasci e 78′ aut. Bacchetti

Arbitro: Monaldi

Ammoniti: Scognamillo, Katseris, Carraro, Veroli e Parigini

Espulsi: