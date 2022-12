Video Gol Highlights Camerun-Brasile 1-0: Sintesi 2-12-2022

Video Gol Highlights Camerun-Brasile 1-0, 3° Giornata Gruppo G Mondiali Qatar 2022:

Il Camerun vince 1-0 all’ultimo grazie ad Aboubakar , ma non serve a qualificarsi per gli ottavi di finale. Termina il proprio girone a quattro punti, ma rimane dietro la Svizzera, a sua volta vincitrice contro la Serbia nel match in contemporanea.

Un bel risultato per il prestigio della nazionale africana. Un’avventura tutto sommato interessante, con buone individualità e un futuro piuttosto roseo all’orizzonte. Il Brasile, già certo del primo posto, ha giocato con il freno a mano tirato, mettendo diverse riserve in campo. Agli ottavi incontrerà la Corea del Sud.

Partita che inizia con i verdeoro subito in avanti. Al primo tentativo verso la porta avversaria giunge Fred, il quale trova l’opposizione dei difensori camerunensi che bloccano la sua conclusione.

Al quarto d’ora i verdeoro costruiscono un’azione importante. Pallone che viene crossato in area, dove Gabriel Martinelli sovrasta di testa la difesa avversaria, indirizzando la sfera sotto la traversa. L’intervento strepitoso di Epassy evita la rete del vantaggio!

Ci provano ancora alla mezz’ora con Fred, la cui conclusione viene bloccata dalla barriera avversaria. Avrebbe potuto servire un altro compagno meglio piazzato. L’azione, così, sfuma.

Tre minuti dopo la mezz’ora un calcio di punizione realizzato da Dani Alves aggira la barriera ma va a spegnersi lentamente fuori, anche se di poco, oltre la traversa!

Prima del termine della prima frazione si affaccia per la prima volta il Camerun. Bryan Mbeumo colpisce di testa da distanza ravvicinata ed impegna Ederson con un intervento prodigioso!

Ripresa in cui il Brasile si abbassa un po’ e vengono fuori di gli africani. Al sesto minuto Vincent Aboubakar si allunga sul pallone e colpisce. La sua conclusione termina di poco larga sulla sinistra.

All’undicesimo ancora Gabriel Martinelli che lascia partire un missile dal limite e Epassy si supera. Poco dopo la mezz’ora ancora il Camerun che si fa vedere dalle parti di Ederson, questa volta con Olivier Ntcham, il cui scatto in profondità gli permette di calciare verso l’angolino basso di sinistra. Il portiere verdeoro riesce comunque a sventare il suo tentativo.

A sei minuti dal termine del tempo regolamentare Bruno Guimaraes ha un’altra grande occasione. Trova spazio in area, calcia ma la sua conclusione viene bloccata da uno dei difensori in area.

47′ st Vantaggio del Camerun! Aboubakar riceve un pallone morbido calciato da Jerome Ngom Mbekeli e da distanza ravvicinata, di testa, insacca il pallone nell’angolino basso di destra! Nulla da fare per Ederson!

Al novantanovesimo minuto ultima occasione sprecata dai verdeoro! Gabriel Martinelli spreca una grande occasione dal limite dell’area. Pallone fuori di poco.

Non c’è più tempo, il Camerun batte il Brasile nell’ultima giornata del Gruppo G.

Tabellino di Camerun-Brasile 1-0

Marcatori: 47′ st Aboubakar (C)

Assist: 47′ st Jerome Ngom Mbekeli (C)

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy; Fai, Ebosse, Wooh, Tolo; Anguissa, Kunde (23′ st Olivier Ntcham); Mbeumo (19′ st Karl Toko Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (41′ st Jerome Ngom Mbekeli); Aboubakar. Ct: Song.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles (9′ st Marquinhos); Fabinho, Fred (9′ st Bruno Guimaraes); Rodrygo (9′ st Ribeiro), Antony (34′ st Rapinha), Martinelli; Gabriel Jesus (19′ st Pedro). Ct: Tite.

Ammonizioni: Tolo (C), Militao (B), Kunde (C), Fai (C), Bruno Guimaraes (B), Aboubakar (C)

Espulsioni: Aboubakar

Arbitro: Elfath I. (USA)