Video Gol Highlights Cagliari-Venezia 2-1: sintesi 27-05-2023

Risultato Cagliari-Venezia 2-1, primo turno playoff Serie B: Sudtirol-Bari e Parma-Cagliari saranno le semifinali playoff. L’andata è in programma il 29 maggio, il ritorno il 2 giugno.

Lapadula sfrutta gli errori difensivi e sigla l’ennesima doppietta stagionale, mentre la rete di Pierini non basta ai veneti per rimontare.

Sintesi Cagliari-Venezia 2-1, primo turno playoff Serie B

Dopo aver rischiato grosso su un tiro di Luvumbo sventato da Joronen con un salvataggio in bagher, il Venezia affonda intorno al quarto d’ora a causa di un errore di Carboni, ex cagliaritano, che con un passaggio errato serve Nandez dal quale, infine, parte il traversone che Lapadula spedisce in rete schiacciando di testa.

Al 18° Carboni sbaglia ancora ed un buco difensivo permette ancora a Lapadula di andare indisturbato a battere Joronen per la seconda volta.

Bisogna poi attendere il finale di tempo per vedere altre chance: al 35° Radunovic deve uscire per evitare che Johnsen, servito da Pohjanpalo, depositi in rete da posizione ravvicinata e al 40° Zappa, liberato in area da Luvumbo, fallisce il tris con un pallonetto che finisce oltre la traversa. Il primo tempo termina poco dopo, senza recupero.

Sette minuti dopo il rientro in campo, il Venezia accorcia le distanze: Ellertsson riesce ad involarsi sulla fascia sinistra ed a crossare in area per la schiacciata di testa vincente dell’appena entrato Pierini.

L’arrembaggio lagunare è inevitabile, ma poco incisivo: malgrado gli sforzi, infatti, nessuna occasione da gol verrà più creata dagli ospiti fino al triplice fischio, mentre i sardi, pur messi sotto e trascorrendo il tempo nella propria metà campo, non rischieranno realmente.

La fine del match arriva dopo sei minuti di recupero. Il Cagliari passa il turno ed ora avrà di fronte il Parma.

Migliori in campo Lapadula (7), che sfrutta entrambe le occasioni capitategli, e Pierini (6), che entra ad inizio ripresa ed accorcia le distanze. Male Carboni (4.5), responsabile delle reti avversarie con due errori grossolane.

Highlights e Video Gol Cagliari-Venezia 2-1, primo turno playoff Serie B

Tabellino Cagliari-Venezia 2-1, primo turno playoff Serie B

Cagliari (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert (61′ Azzi); Nandez (77′ Kourfalidis), Deiola (73′ Rog), Makoumbou; Luvumbo (72′ Prelec), Lapadula, Mancosu (46′ Goldaniga). Allenatore: Ranieri

Venezia (3-5-2): Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni (83′ Sverko); Candela (46′ Pierini), Andersen (46′ Milanese), Tessmann, Ellertsson (83′ Novakovich), Zampano (82′ Cheryshev); Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

Marcatori: 14′ e 18′ Lapadula e 52′ Pierini

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Ellertsson, Hristov, Dossena e Kourfalidis