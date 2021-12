Video Gol Highlights Cagliari-Udinese 0-4: Sintesi 18-12-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Udinese 0-4, 18° Giornata Serie A: segnano Makengo, Molina e doppietta Deulofeu

L’Udinese distrugge il Cagliari all’Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Stadio Sardegna Arena, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della diciottesima giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i friulani, che vincono uno scontro diretto per la salvezza e mettono in grande difficoltà i sardi, che collezionano la seconda sconfitta consecutiva.

Cagliari-Udinese

Sintesi di Cagliari-Udinese 0-4

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Merito degli ospiti, che sembrano avere grande voglia mostrando grande qualità nel possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono in maniera disordinata e sono precipitosi in fase offensiva.

Al 4′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Makengo, su assist di Udogie, dopo il clamoroso errore di Godin.

Errore in fase d’uscita per i sardi, #Makengo si inserisce e con la punta mette la palla in rete ⚽️⚡️#CagliariUdinese 0-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) December 18, 2021

I padroni di casa provano a reagire, ma si affidano al solo Pavoletti, non proprio ispirato stasera, non riuscendo a trovare le idee giuste sulla trequarti, diversamente dagli ospiti che si rendono pericolosi con Walace, bravo Cragno.

Al 45′ minuto gli ospiti raddoppiano con una punizione bellissima di Deulofeu, che beffa Cragno.

Il secondo tempo non potrebbe iniziare peggio di così per i padroni di casa, che subiscono subito il tris degli ospiti al 50′ minuto, firmato da Molina, meravigliosa conclusione dal limite dell’area di rigore.

I padroni di casa accusano il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli ospiti, che sono bravi a gestire il triplice vantaggio addormentando la partita, soprattutto dopo l’espulsione di Marin al 67′ minuto per doppia ammonizione.

E al 69′ minuto gli ospiti calano il poker, ancora Deulofeu, che si regala una doppietta eccezionale con una conclusione imparabile per il portiere.

Nel finale è pure allenamento per gli ospiti, visto che i padroni di casa non hanno proprio le forze per provare a dare un senso agli ultimi minuti.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Udinese 0-4:

Tabellino di Cagliari-Udinese 0-4

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (70′ Zappa), Godin, Carboni (46′ Lykogiannis); Bellanova, Nandez (46′ Caceres), Marin, Grassi, Dalbert (46′ Keita Balde); Pavoletti (70′ Deiola), Joao Pedro. All. Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (80′ Soppy), Arslan (75′ Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (80′ Zeegelaar); Beto (86′ Samardzic), Deulofeu (75′ Pussetto). All. Cioffi.

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Gol: 4′ Makengo, 45′ Deulofeu, 50′ Molina, 69′ Deulofeu

Assist: Udogie (0-1 Udinese), Makengo (0-4 Udinese)

Ammoniti: Marin, Dalbert, Deulofeu, Bellanova, Becao

Espulsi: Marin per doppia ammonizione

