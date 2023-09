Video Gol e Highlights di Cagliari – Udinese 0-0 , 4° Giornata Serie A: reti bianche, ma tante occasioni da una parte e dell’altra.

Una partita movimentata quella tra Cagliari e Udinese, finita in un pareggio a reti bianche. Ci hanno provato entrambe a passare, ma hanno trovato i rispettivi portieri in stato di grazia.

Piccoli passi per entrambe, ma sono ancora invischiate nella lotta per non retrocedere. Udinese a quota 3, mentre i sardi salgono a quota 2.

Cagliari-Udinese, 4° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Cagliari – Udinese 0-0 :

Un match che vede partire forte gli ospiti. Subito al terzo minuto Ebosele riceva da Perez, si accentra e prova una conclusione che termina dalla parte opposta del campo nella linea laterale.

Verso il decimo minuto ancora ospiti che si rendono pericolosi. Azione di contropiede con Kamara che serve Lucca, il quale fa una sponda per Thauvin. L’attaccante francese prova ad involarsi solitario in area di rigore, ma appena arriva il momento di calciare viene bloccato da Hatzidiakos che spedisce la sfera in angolo.

Al dodicesimo si fanno vedere i padroni di casa in maniera importante. Zappa viene liberato sulla destra, scatta e crossa sul secondo palo. La sfera raggiunge Deiola, il quale di testa, completamente solo, manda a lato di poco sfiorando il palo sinistro!

Al ventesimo minuto azione dei friulani da calcio d’angolo. Sul cross dal lato il pallone finisce sulla testa di Perez che manda sul fondo.

Dopo una serie di minuti in cui le due squadre non sono riuscite a creare giocate interessanti, alla mezz’ora occasione per i sardi. Augello sulla fascia arriva al cross per Zappa, il quale calcia al volo trovando la respinta di Kabasele.

Quando mancano tre minuti al termine Walace perde palla in una manovra d’impostazione, ne approfitta Luvumbo che gli ruba la sfera, si aggiusta e calcia forte verso la parte bassa di destra, trovando il palo!

Nel primo minuto di recupero, ancora rossoblu pericolosi. Dossena di testa su calcio d’angolo battuto dalla destra da Augello. Il pallone termina di poco sopra la traversa!

Prima frazione che termina con i padroni di casa più pericolosi rispetto alla prima metà di gioco. Il punteggio rimane a reti bianche.

Secondo tempo che inizia come era finito il primo. Ancora padroni di casa in avanti, con Augello che batte il calcio d’angolo, Deiola stacca sul primo palo, anticipando tutti, ma mandando la sfera di poco a lato.

Al decimo minuto Samardzic crossa in area, Bijol anticipa tutti, stacca di testa ma manda la sfera alta sopra la traversa!

Poco dopo il sessantesimo minuto Thauvin serve un pallone filtrante per Perez, il quale per un soffio non arriva sulla sfera. Quindi padroni di casa con il nuovo entrato Shomurodov sulla destra, il quale scatta, entra in area, crossa per Luvumbo, il quale deve realizzare un tap-in in area. Sfortunatamente per lui Bijol interviene e manda la sfera in angolo.

A metà della rirpesa ancora rossoblu pericolosi. Di nuovo Shomurodov che dalla sinistra prova un filtrante per Deiola, il quale a tu per tu con il portiere avversario con il mancino manda a lato di poco!

Quando siamo vicini all’ottantatesimo minuto, una bella invenzione di Thauvin che serve un pallone con i giri contati per Lucca, il quale controlla arriva davanti al portiere. Il suo tiro a scavalcare il numero uno rossoblu non riesce, è bravissimo Radunovic a bloccare il suo tentativo!

A tre minuti dal termine ci prova Azzi dalla distanza con un destro preciso, ma la sfera termina fuori di poco.

In pieno recupero Obert per i padroni di casa serve un assist in area, dove Nandez ci arriva in maniera casuale visto l’errore di un difensore friulano. La sua conclusione, infatti, termia tra le braccia di Silvestri.

Termina la partita sul punteggio di 0-0.

Highlights e Video Gol di Cagliari – Udinese 0-0 :

Tabellino di Cagliari-Udinese 0-0:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos (80′ st Obert); Zappa (80′ st Nández), Deiola, Prati (80′ st Di Pardo), Makoumbou, Augello (67′ st Azzi); Pavoletti (60′ st Shomurodov), Luvumbo. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele (38′ pt Ebosse, (46′ st Guessand)); Ebosele (72′ st Ferreira), Samardzic, Walace, Lovric (71′ st Payero), Kamara; Thauvin (82′ st Pereira), Lucca. Allenatore: Sottil

Arbitro: Daniele Doveri (Roma)

Marcatori: –

Assist: –

Ammoniti: Wieteska (C), Thauvin (U)

Espulsioni: Wieteska (C)