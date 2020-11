Video Gol Highlights Cagliari-Sampdoria 2-0: sintesi 7-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Cagliari-Sampdoria 2-0, 7° Giornata Serie A: espulso Augello, segna Joao Pedro su rigore dopo aver colpito anche un palo, bellissimo il gol del raddoppio di Nandez, annullato un gol a Sottil per fuorigioco

Il Cagliari batte la Sampdoria alla Sardegna Arena di Cagliari nel primo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Bellissima prestazione da parte dei sardi, che si confermano in grande crescita dopo un delicato inizio, cancellando la sconfitta della scorsa settimana.

Brutta sconfitta per i doriani, mai davvero pericolosi oggi, raggiunti in classifica proprio dagli avversari, capaci di fermare i liguri dopo quattro risultati utili consecutivi.

La sintesi di Cagliari-Sampdoria 2-0, 7° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno molto possesso palla, ma gli ospiti si difendono in maniera compatta.

I padroni di casa sfiorano subito il gol con Joao Pedro, che di testa viene fermato dal palo, mentre gli ospiti rispondono con un tentativo di Jankto, prima dell’espulsione di Augello al 40′ minuto per fallo da ultimo uomo su Nandez.

Con l’uomo in più, i padroni di casa ne approfittano subito ad inizio secondo tempo per sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio al 48′ minuto con il calcio di rigore trasformato da Joao Pedro, fischiato dall’arbitro per fallo di Tonelli.

Gli ospiti provano a reagire, ma si sbilanciano molto, permettendo ai padroni di casa di ripartire in contropiede con grande pericolosità, come dimostra il clamoroso errore sotto porta di Ounas, poco cinico sotto porta, o il tentativo di rovesciata pretenzioso di Sottil.

Al 68′ minuto i padroni di casa raddoppiano con un bellissimo gol di Nandez, che di fatto salta tutti e beffa il portiere sul proprio palo.

Il secondo gol subito spezza definitivamente le gambe agli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, bravi a gestire l’uomo in più e il doppio vantaggio con un possesso palla i buona qualità e facendosi vedere ancora dalle parti di Audero.

Infatti, nel finale viene annullato un gol a Sottil per fuorigioco al 79′ minuto, grazie all’inter del Var, poi ancora Audero è attento sull’attaccante più tardi, mentre Cragno si fa trovare pronto sulla conclusione di Verre.

Video Gol Highlights di Cagliari-Sampdoria 2-0, 7° Giornata Serie A

Il tabellino di Cagliari-Sampdoria 2-0, 7° Giornata Serie A

CAGLIARI-SAMPDORIA 2-0

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Rog, Marin (46′ Sottil); Nandez, Joao Pedro, Ounas; Simeone (86′ Pavoletti). All.: Di Francesco.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva (82′ Verre), Thorsby, Ekdal (77′ Adrien Silva), Jankto (77′ Leris); Ramirez (44′ Damsgaard); Quagliarella (77′ La Gumina). All.: Ranieri.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

GOL: 48′ rig. Joao Pedro (C), 69′ Nandez (C).

AMMONITI: Tonelli, Adrien Silva (S).

ESPULSO: 40′ Augello (S).

NOTE – Recupero 3’+5′.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS