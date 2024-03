Video Gol Highlights Cagliari-Salernitana 4-2: Sintesi 9-3-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Salernitana 4-2, 28° Giornata Serie A: segnano Lapadula, Gaetano, Kastanos, Maggiore e una doppietta di Shomurodov

Il Cagliari batte la Salernitana allo Stadio Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Sardegna Arena, nell’anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Balzo importantissimo in classifica per i sardi, che racimolano la seconda vittoria consecutiva, nonché il quarto risultato utile consecutivo, portandosi a quota ventisei punti in classifica, di fatto abbattendo i campani, sempre più ultimi.

Sintesi di Cagliari-Salernitana 4-2

Out Luvumbo, Mancosu, Pavoletti, Petagna e Sulemana per Claudio Ranieri, che schiera Zappa, Mina, Dossena e Augello in difesa davanti a Scuffet, in mediana Deiola, Makoumbou e Gaetano, in attacco Jankto, Lapadula e Nandez.

Non ci sono Boateng, Gyomber e Pierozzi per Fabio Liverani, che punta su Zanoli, Manolas, Fazio e Bradaric in difesa a protezione di Ochoa, a centrocampo Coulibaly, Maggiore e Kastanos, mentre in attacco Tchaouna, Weissman e Candreva.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è solo una squadra in campo, cioè i padroni di casa, che dominano in lungo ed in largo contro ospiti fin troppo apatici.

Al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lapadula, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’assist di Zappa.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che approfittano del momento per spingere sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Mina e Jankto.

Dopo la rete annullata a Gaetano al 38′ minuto per posizione di fuorigioco, al 40′ minuto i padroni di casa raddoppiano con lo stesso centrocampista su assist di Nandez.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Shomurodov e Pirola al posto di Gaetano e Manolas, ma la partita esplode definitivamente.

Al 52′ minuto i padroni di casa calano il tris proprio con Shomurodov su assist di un bravissimo Augello in pressing.

Grande reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria.

Al 56′ minuto gli ospiti segnano con Kastanos, che sfrutta al meglio il cross di Zanoli, che si prende la propria rivincita sull’azione precedente.

E al 58′ minuto gli ospiti riaprono completamente il risultato accorciando con Maggiore, il più lesto sugli sviluppi di un calcio d’angolo del solito Candreva.

Entrano Simy, Viola, Oristanio e Azzi al posto di Jankto, Weissman, Lapadula e Nandez per dare nuove energie a due squadre un po’ sulle gambe.

Dopo i gialli ad Augello e Kastanos, c’è spazio anche per Gomis e Sambia al posto di Coulibaly e Zanoli, ma al 76′ minuto i padroni di casa riguadagnano il doppio vantaggio con Shomurodov, che si regala una bellissima doppietta.

https://x.com/SerieA/status/1766492411314778282?s=20

Entra Wieteska per Augello, poi Candreva, Shomurodov e Viola sono poco cinici in fase di conclusione, nel mezzo l’ammonizione di Sambia e l’entrata in campo di Basic per Kastanos.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Salernitana 4-2:

Tabellino di Cagliari-Salernitana 4-2

Marcatori: 12′ p.t Lapadula (C), 40′ p.t Gaetano (C), 7′ s.t Shomurodov (C), 12′ s.t Kastanos (S), 14′ s.t Maggiore (S), 31′ s.t Shomurodov (C)

Assist: 40′ p.t Nandez (C), 12′ s.t Zanoli (S), 14′ s.t Candreva (S)

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Augello (32′ s.t Wieteska), Mina, Dossena, Zappa; Makoumbou, Deiola; Jankto (21′ s.t Azzi), Gaetano (1′ s.t Shomurodov), Nandez (21′ s.t Viola); Lapadula (21′ s.t Oristanio). All. Ranieri

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli (29′ s.t Sambia), Manolas (1′ s.t Pirola), Fazio, Bradaric; Coulibaly (29′ s.t Gomis), Maggiore, Kastanos (42′ s.t Basic); Candreva; Tchaouna, Weissman (20′ s.t Simy). All. Liverani

Arbitro: Francesco Forneau di Roma 1

Ammoniti: 25′ s.t Augello (C), 28′ s.t Kastanos (S), 40′ s.t Sambia (S)

Espulsi: