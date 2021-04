Video Gol Highlights Cagliari Roma 3-2 e Sintesi 25-04-2021

Video Gol e Highlights di Cagliari Roma 3-2 e Sintesi: terza vittoria consecutiva per i sardi che risalgono al quartultimo posto e agganciano Benevento e Torino

Continua la striscia positiva del Cagliari di Semplici che ottiene la 3° vittoria di fila ed è al momento la squadra più in forma per la lotta salvezza. Per la Roma invece è la decima sconfitta stagionale in campionato.

Il Cagliari quando mancano 5 Giornate al termine del Campionato ha 31 punti insieme a Benevento e Torino tutte appaiate al terzultimo posto.

Potranno essere decisive le prossime due trasferte in Campania per i sardi che affronteranno il Napoli domenica 2 Maggio ed il Benevento nello scontro diretto salvezza la domenica successiva.

Per la Roma di Fonseca invece continua il periodo nero in campionato, i giallorossi nelle ultime 7 giornate infatti hanno raccolto solo 5 punti frutto di 1 vittoria e due pareggi mentre sono stati sconfitti da Parma, Napoli, Torino e Cagliari oggi.

La Roma resta al 7° posto in classifica a quota 55 punti ed è insidiata dal Sassuolo che ne ha 3 in meno.

Sintesi di Cagliari Roma 3-2:

Semplici schiera il suo Cagliari con il 3-4-1-2 con Vicario in porta e nella difesa a 3 ci sono Ceppitell, Godin e Carboni. A centrocampo Nandez a destra e Lykogiannis a sinistra con Deiola e Marin al centro. In attacco Joap Pedro dietro a Simeone e Pavoletti.

Fonseca opta per un ampio turn over in vista della sfida della Roma contro il Manchester United di giovedì ed in difesa schiera Mancini, Smalling e Fazio davanti a Pau Lopez.

A destra c’è Santon mentre a sinistra Bruono Peres. I due di centrocampo sono Villar e Diawata. In attacco Borja Mayoral punta centrale supportato da Pellegrini e Carles Perez.

Il Cagliari passa subito in vantaggio dopo 5 minuti: Nandez va via sulla destra e dopo aver saltato Diawara serve Joao Pedro che con un colpo di tacco libera Lykogiannis che è bravo a mettere in rete.

Al 25° arriva il pareggio della Roma con Pellegrini che serve Carles Perez con un ottimo passaggio filtrante che prima colpisce il palo e poi è più veloce di tutti a mettere in rete.

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1 a 1.

In apertura di ripresa il Cagliari torna in vantaggio grazie ad un bellissimo tiro di Marin da fuori area che beffa Pau Lopez.

Al 64° arriva il gol del 3 a 1 del Cagliari su azione da calcio d’angolo Joao Pedro stacca di testa e mette la palla sul primo palo dove Pau Lopez non può arrivarci.

Dopo 5 minuti la Roma accorcia le distanze con un colpo di testa di Federico Fazio che fissa il risultato sul 3 a 2.

Video Gol Highlights di Cagliari Roma 3-2:

Tabellino di Cagliari Roma 3-2:

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (83′ Duncan), Deiola, Lykogiannis (75′ Zappa); João Pedro; Simeone (83′ Rugani), Pavoletti (75′ Cerri). A disposizione: Aresti, Ciocci; Asamoah, Calabresi, Klavan, Walukiewicz. All.: Semplici.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (59′ Cristante), Fazio; Santon (59′ Karsdorp), Villar, Diawara (75′ Veretout), Bruno Peres (46′ Spinazzola); Carles Perez, Pellegrini (59′ Mkhitaryan); Mayoral. A disposizione: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Kumbulla, Reynolds, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. All.: Fonseca.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 4′ Lykogiannis (C), 27′ Carles Perez (R), 57′ Marin (C), 64′ Joao Pedro (C), 69′ Fazio (R).

NOTE: Ammoniti Marin, Joao Pedro, Simeone, Duncan (C); Cristante (R). Recupero: 1′ pt – 4′ st

Migliori Bookmakers AAMS