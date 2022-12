Video Gol Highlights Cagliari-Perugia 3-2: sintesi 11-12-2022

Risultato Cagliari-Perugia 3-2: vittoria di enorme importanza per i sardi, che soffrono in alcuni momenti, ma vincono con merito nei minuti finali.

Sul 2-0 dopo 27 minuti grazie a Pavoletti e Lapadula, il Cagliari subisce il primo gol umbro già al 29° per poi essere raggiunto ad inizio ripresa da un penalty di Casasola. A dieci minuti dal termine è ancora Pavoletti a consegnare ai sardi i tre punti.

Il Cagliari sale a 22 punti e raggiunge momentaneamente il Pisa all’8° posto, mentre il Perugia resta ultimo a 13 punti.

Sintesi Cagliari-Perugia 3-2

E’ un primo tempo in cui sono gli episodi a far la differenza. C’è, infatti, grande equilibrio e le due squadre hanno una chance a testa nel primo quarto d’ora: al minuto 11 Lapadula, ben servito da Falco, cerca il tiro incroaciato in area trovando pronto Gori, mentre al 14° il Olivieri è pericoloso con un tiro fuori di pochissimo dopo un abile dribbling ai danni di Capradossi.

Al 20° il difensore cagliaritano è tra i protagonisti del vantaggio dei suoi: egli, infatti, batte la rimessa laterale dalla quale nasce il bel cross dalla fascia destra di Nandez messo in rete da Pavoletti con una zuccata imperiosa.

Sette minuti dopo, il Perugia si fa male da solo regalando ai sardi il raddoppio: una serie di rimpalli sulla trequarti ospite ha culmine in un lancio che sbatte sulla gamba di Obert e arriva a Lapadula, pronto a battere Gori con un raffinato tocco di punta.

Due minuti e il Perugia accorcia le distanze: i padroni di casa ringraziano gli umbri per il regaalo di prima ricambiando con un folle retropassaggio di testa di Nandez che libera Strizzolo, che attraversa la prateria davanti a sé e mette la sfera alle spalle dell’incredulo Radunovic.

E’ normale che dopo una mezz’ora cossì intensa sia Cagliari che Perugia abbassino i ritmi, soprattutto i rossoblu, ed è per questo che l’ultimo quarto d’ora trascorre senza ulteriori azioni degne di nota eccetto una rovesciata di Lapadula ben parata da Gori nel secondo dei tre minuti di recupero. Poi più nulla.

La ripresa è subito effervescente e Radunovic e Gori devono impegnarsi immediatamente sulle conclusioni di Casasola e Lapadula.

Al minuto 52 Strizzolo entra ancora in area e Zappa lo tira giù: Serra assegna il calcio di rigore agli ospiti, trasformato perfettamente da Casasola. La partita è di nuovo in equilibrio.

I ritmi sono elevati e il Cagliari si rende pericoloso soprattutto tramite calci piazzati: al 61° Capradossi sfiora il palo sulla punizione di Falco e al 67° Makoumbou fa altrettanto su quella di Deiola.

La pressione dei sardi trova i frutti sperati solo al minuto 82: Pavoletti, con una splendida torsione, colpisce di testa su bel cross dalla destra e, malgrado Gori respinga la sfera, essa tocca il palo e oltrepassa la linea di porta. Poi Lapadula accorre e scioglie ogni dubbio appoggiando in rete, ma la rete è tutta di Pavoletti.

Nel secondo dei quattro minuti di recupero Luperini si divora il 3-3 calciando male a tu per tu con Radunovic. Non succede nient’altro fino al quarto ed ultimo minuto di recupero.

Bene Pavoletti (7.5), che tocca due palloni trasformandoli in oro, e Strizzolo (7), che segna e si procura il rigore del 2-2. Male Barreca e Kouan (5), oggi pasticcioni.

Video Gol Highlights Cagliari-Perugia 3-2

Tabellino Cagliari-Perugia 3-2

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Capradossi (76′ Viola), Obert, Barreca (59′ Carboni); Makombou (76′ Altare), Deiola (76′ Kourfalidis), Nandez; Falco (66′ Luvumbo); Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Liverani

Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi (88′ Lisi), Curado, Dell’Orco; Casasola, Iannoni (77′ Bartolomei), Santoro, Paz; Kouan (61′ Luperini); Olivieri (77′ Di Serio), Strizzolo (61′ Melchiorri). Allenatore: Castori

Marcatori: 20′ e 82′ Pavoletti, 27′ Lapadula, 29′ Strizzolo e 54′ rig. Casasola

Arbitro: Serra

Ammoniti: Pavoletti, Olivieri, Paz e Luvumbo