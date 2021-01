Video Gol Highlights Cagliari-Napoli 1-4: sintesi 3-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Cagliari-Napoli 1-4, 15° Giornata Serie A: la sblocca Zielinski, che raddoppia dopo il pareggio di Joao Pedro, espulso Lykogiannis, segna anche Lozano, poker di Insigne su rigore

Il Napoli batte abbastanza agevolmente il Cagliari alla Sardegna Arena di Cagliari nella quindicesima giornata di Serie A, primo turno del 2021.

Tornano alla vittoria i partenopei dopo tre partite, in cui avevano collezionato solo un punto, rilanciandosi in classifica e confermando il momento di difficoltà dei sardi, che perdono la seconda partita consecutiva allungando a sei la striscia di partite senza vittorie.

La sintesi di Cagliari-Napoli 1-4, 15° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla attaccando a testa bassa i padroni di casa, che si difendono dietro la linea della palla per chiudere tutti gli spazi e tentare di ripartire in contropiede.

Sembra subito la giornata di Zielinski, che impegna Cragno con una bella conclusione, bravo poi anche sul tentativo di Fabian Ruiz, mentre sia Joao Pedro prima che Insigne poi non trovano la porta da buona posizione.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 25′ minuto, quando gli ospiti sbloccano il risultato trovando il vantaggio con un bolide di sinistro di Zielinski sotto alla traversa, sfruttando al meglio la sponda di Petagna.

I padroni di casa accusano un po’ il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che provano ad approfittare del momento per gestire le forze, non lesinando a rendersi pericolosi con Fabian Ruiz, Lozano e Insigne, ma rischiano sul colpo di testa di Joao Pedro e sul destro di Simeone dopo errori in fase di impostazione, mentre Sottil è impreciso.

Il secondo tempo sembra una fotocopia della prima frazione di gioco, almeno nei primi minuti, in cui gli ospiti continuano a dominare in campo e ad attaccare i padroni di casa, che si difendono compatti a rilanciano in contropiede.

Dopo un tentativo di Insigne, al 60′ minuto, praticamente alla prima azione offensiva, i padroni di casa pareggiano con Joao Pedro, bravo e fortunato a vincere un contrasto con Maksimovic sul cross di Zappa.

Ma gli ospiti non ci stanno e tornano subito in vantaggio al 62′ minuto, ancora Zielinski, che festeggia una doppietta con un bel dribbling su Ceppitelli in area di rigore.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, ma allungandosi accettano l’uno contro uno, fatale al 65′ minuto, quando viene espulso Lykogiannis per doppia ammonizione, dopo una conclusione interessante di Sottil.

Con l’uomo in meno, si spegne la reazione dei padroni di casa, che vanno in completa balia degli ospiti, bravi ad approfittare dell’uomo in più puntando tutto su Lozano, che prima trova la super parata di Cragno e poi segna al 75′ minuto risolvendo una mischia in area di rigore.

Nel finale gli ospiti vogliono la goleada, ma Cragno alza la saracinesca compiendo un miracolo su Politano, prima del calcio di rigore di Insigne, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Caligara, trasformato al 86′ minuto.

Video Gol Highlights di Cagliari-Napoli 1-4, 15° Giornata Serie A

Il tabellino di Cagliari-Napoli 1-4, 15° Giornata Serie A

CAGLIARI-NAPOLI 1-4 (primo tempo 0-1)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nandez; Pereiro (dal 55’ Tramoni), Joao Pedro, Sottil (dal 68’ Tripaldelli); Simeone (dall’83’ Pavoletti). All. Di Francesco

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (dall’86’ Rhamani), Mario Rui (dall’86’ Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko (dall’86’ Lobotka); Lozano, Zielinski (dal 77’ Elmas), Insigne; Petagna (dal 77’ Politano). All. Gattuso

Arbitro: G. Manganiello

Gol: 25’, 62’ Zielinski, 60’ Joao Pedro, 74’ Lozano, 86’ Insigne (R)

Assist: Petagna (0-1), Di Lorenzo (1-2)

Ammoniti: Sottil, Caligara (C), Zielinski (N)

