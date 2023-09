Video Gol Highlights Cagliari-Milan 1-3: sintesi 27-09-2023

Video Gol e Highlights Cagliari-Milan 1-3: i rossoneri vincono meritatamente sfoderando una buona prestazione e mandando in gol tre marcatori diversi. Troppo morbido l’avversario, ma lo stesso capace di spaventare i rossoneri passando in vantaggio per primo e sfiorando a ridosso del 90° il gol che avrebbe riaperto il match.

Tornato al 4-3-3, il Milan va sotto nel risultato ad opera di Luvumbo, ma già nel primo tempo ribalta il risultato grazie a Okafor e Tomori. Nella ripresa Loftus-Cheek chiude i conti.

Il Milan va a 15 punti e aggancia momentaneamente l’Inter in vetta, che giocherà tra poco contro il Sassuolo, mentre il Cagliari resta in fondo alla classifica con 2.

La Sintesi di Cagliari-Milan 1-3

Per mezz’ora il Milan schiaccia il Cagliari, ma manca colpevolente nella finalizzazione e per lo spreco di palloni; al 29°, cinicamente e improvvisamente, il Cagliari va in vantaggio grazie ad un errore gravissimo di Adli, che perde palla a beneficio di Nandez e di Luvumbo, che finalizza l’assist dell’uruguayano battendo Sportiello con un potente sinistro.

I rossoneri si buttano in avanti per pareggiare quanto prima e al 40° riescono nell’intento grazie al primo gol stagionale di Okafor, lesto a mettere in rete da pochi metri un cross di Pulisic sfuggito alle mani di Radunovic.

Il portiere isolano si riscatta al 43° deviando con le dita un gran sinistro di Hernandez, ma al 45° sbaglia ancora mancando completamente un cross dalla bandierina di Rejinders e permettendo a Tomori di depositare la sfera nella porta sguarnita; anche per l’inglese è la prima rete in campionato.

Al minuto 48, infine, Reijnders prova a vestirsi da goleador approfittando di un bel filtrante di Chukwueze, ma Radunovic respinge con il piede ed evita il 3-1. Finisce così la prima frazione.

Eccetto un tiro deviato in corner da Adli di Luvumbo, il Cagliari crea poco anche nella ripresa e permette al Milan di soffrire poco o nulla e addirittura di triplicare il bottino al quarto d’ora grazie a Loftus-Cheek, anch’egli al primo gol stagionale: l’inglese controlla un pallone offerto da Pulisic e da venti metri trova l’angolo basso.

Gli ospiti, da qui in poi, si limitano alla gestione per risparmiare le forze in vista dell’impegno interno di sabato contro la Lazio. All’improvviso, però, il Cagliari sfiora il 2-3: all’88° Oristanio aggancia in area un cross dalla destra di Luvumbo e calcia di prima intenzione trovando la parata d’istinto di Sportiello. Non accade altro e la sfida termina dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Milan 1-3

Il Tabellino di Cagliari-Milan 1-3

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska (46′ Oristanio); Zappa (84′ Di Pardo), Nandez, Makoumbou (86′ Deiola), Sulemana (67′ Viola), Augello; Luvumbo, Petagna (67′ Shomurodov). Allenatore: Ranieri

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez (84′ Bartesaghi); Loftus-Cheek, Adli (59′ Pobega); Chukwueze (69′ Leao), Reijnders (59′ Musah), Pulisic (69′ Romero); Okafor. Allenatore: Pioli

Marcatori: 29′ Luvumbo, 40′ Okafor, 45′ Tomori e 60′ Loftus-Cheek

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Wieteska, Loftus-Cheek, Zappa e Oristanio