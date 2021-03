Video Gol Highlights Cagliari-Juventus 1-3: sintesi 14-03-2021

Video Gol Highlights Cagliari-Juventus: termina 1-3 la sfida della Sardegna Arena tra i rossoblù di Leonardo Semplici e i bianconeri di Andrea Pirlo. La decide una tripletta di Cristiano Ronaldo che stacca Lukaku e si porta a quota 23 in classifica cannonieri.

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions per mano del Porto di Sergio Conceição, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3 a 1 il Cagliari di Leonardo Semplici nel posticipo pomeridiano della 27° giornata di campionato in Serie A e, in attesa di Milan-Napoli, si porta a -1 dal secondo posto dei rossoneri. Alla Sardegna Arena decide una tripletta di Cristiano Ronaldo che raggiunge quota 30 gol in stagione. Di Simeone il gol della bandiera per i sardi.

Video Gol Highlights Cagliari-Juventus 1-3, 27° giornata Serie A 14-03-2021.

Sintesi di Cagliari-Juventus 1-3

Alla prima vera azione del match, la Juventus passa in vantaggio con Cristiano Ronaldo che al 10′ salta indisturbato all’interno dell’area cagliaritana e di testa trasforma in rete un perfetto calcio d’angolo di Cuadrado.

11 minuti dopo Chiesa mette Morata davanti a Cragno con un passaggio fantastico, ma lo spagnolo pecca di freddezza non riuscendo a segnare il 2 a 0. Pochi minuti dopo lo spagnolo lancia in area CR7 che viene atterrato dal portiere rossoblù; Calvarese non può non fischiare il calcio di rigore del quale se ne incarica ovviamente l’ex Real Madrid che non sbaglia portando a 2 le reti di vantaggio dei bianconeri.

Al 33′ ancora il fuoriclasse portoghese che riceve palla da Chiesa e di sinistro mette a referto il terzo gol della sua partita. Sono 23 in campionato (30 in stagione) per il classe ’85. Dopo 4 minuti di recupero, Calvarese fischia la fine del primo tempo: Juventus in vantaggio per 3-0.

Al 55′ si vede anche il Cagliari con un calcio di punizione di Duncan che costringe Szczesny a mettere in angolo. Il portiere polacco dei piemontesi si ripete pochi istanti dopo su un missile di Marin. Al 60′ i sardi accorciano le distanze con Simeone che fa 1-3 correggendo in rete un preciso passaggio di Zappa.

Nei successivi 30 minuti si vede di più la squadra di Semplici che va spesso vicina al 2-3 non trovando però il pertugio giusto per battere Szczesny. La Juventus, dal canto suo, spreca qualche buona azione, ma porta comunque a casa 3 punti preziosissimi che fanno ancora “sperare” nello scudetto.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Juventus 1-3

Il Tabellino di Cagliari – Juventus 1-3

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (70′ Klavan), Godin, Rugani (80′ Pereiro); Nandez, Marin, Duncan (80′ Deiola), Nainggolan, Zappa (70′ Asamoah); Joao Pedro, Simeone (80′ Cerri).

Allenatore: Leonardo Semplici

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (83′ Frabotta), De Ligt, Chiellini (70′ Bonucci), Alex Sandro (34′ Bernardeschi); Chiesa (83′ Arthur), Danilo Rabiot, Kulusevski; Morata (70′ McKennie), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Gianpaolo Calavrese

Marcatori: 10′, 25′ RIG., 33′ Ronaldo (J), 60′ Simeone (C)

Ammoniti: 14′ Ronaldo (J), 18′ Cuadrado (J)

Espulsi:

