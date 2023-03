Video Gol Highlights Cagliari-Ascoli 4-1: sintesi 10-03-2023

Risultato Cagliari-Ascoli 4-1: i sardi dominano per quasi tutto il primo tempo, pagando con il momentaneo svantaggio un primo tempo di scarsa vena, ma facendo il bello ed il cattivo tempo nel secondo.

Forte illude l’Ascoli, ma nella ripresa il Cagliari è travolgente e va a segno con Lapadula (doppietta), Mancosu e Zappa.

Il Cagliari sale a 42 punti ed aggancia momentaneamente Pisa e Reggina al 5° posto, mentre l’Ascoli resta 10° con 36 punti.

Sintesi Cagliari-Ascoli 4-1

Parte meglio la squadra di casa, pericolosa varie volte nel primo quarto d’ora con tentativi di Luvumbo (tiro di prima respinto da Giovane con il corpo), Mancosu (stop di petto e conclusione fuori di poco) e del solito Lapadula (zuccata centrale preda di Leali).

L’Ascoli esce alla distanza e va al tiro per la prima volta al 16° con Gondo, il cui tentativo a sorpresa da fuori area non coglie impreparato Radunovic, impegnato in due tempi.

Non trattasi, però, di un’estemporanea da parte degli ospiti, che poco dopo passano in vantaggio: Donati recupera un pallone a centrocampo e lo smista a destra verso Collocolo, il cui bel cross trova Forte pronto alla deviazione sotto porta.

Al minuto 22 i marchigiani sfiorano il 2-0 e la conseguente gran mazzata ai padroni di casa: Radunovic esce male su un corner che pareva alla sua mercé e Botteghin di testa manca la porta da pochi passi.

Ancor prima della mezz’ora il Cagliari conduce delle buone iniziative che non riesce, tuttavia a concretizzare: Leali si oppone prima a Luvumbo lanciato in velocità anticipandolo e poi para un colpo di testa centrale di Dossena, mentre va a lato, successivamente alla mezz’ora, la pur buona conclusione di Millico.

Nei minuti finali del primo parziale ci provano Mancosu e ancora Millico senza inquadrare la porta. Dopo tre minuti di recupero, giunge il duplice fischio.

I sardi ripartono allo stesso modo, accanitamente a caccia di un gol che comunque meriterebbero, ma palesano la solita poca precisione.

La musica cambia al 56° grazie a Mancosu, che viene steso in area da Botteghin nel tentativo di aggirarlo: l’arbitro Miele concede il penalty dopo consulto con il VAR e Lapadula va sul dischetto.

L’italo-peruviano calcia malissimo favorendo la respinta di Leali, ma riesce a ribadire in rete pareggiando i conti.

Cinque minuti dopo, il Cagliari raddoppia grazie ad una spettacolare azione che vede Mancosu, dopo rapido dialogo con Lapadula, scaricare in porta un potente tiro a giro angolato, imprendibile per l’ottimo Leali.

Gli ospiti spariscono definitivamente e, senza nemmeno premere granché, i sardi controllano il resto del match andando anche a segno per altre due volte: all’84° Lapadula sigla la sua doppietta con un bel colpo di testa in solitaria su cross di Azzi e all’88° Zappa sfrutta un retropassaggio errato di Eramo per battere ancora Leali con il piatto destro. La partita si conclude dopo quattro minuti di recupero.

Video Gol Highlights Cagliari-Ascoli 4-1

Tabellino Cagliari-Ascoli 4-1

Cagliari (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga (88′ Altare), Dossena, Barreca (46′ Azzi); Luvumbo (36′ Lella), Nandez, Makoumbou (88′ Deiola), Millico (46′ Prelec); Mancosu; Lapadula. Allenatore: Ranieri

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Giovane; Collocolo, Buchel (70′ Eramo), Caligara (83′ Sidibe); Falzerano (60′ Marsura); Gondo (60′ Mendes), Forte (70′ Dionisi). Allenatore: Breda

Marcatori: 19′ Forte, 56′ 84′ Lapadula, 61′ Mancosu e 88′ Zappa

Arbitro: Miele

Ammoniti: Botteghin, Goldaniga e Marsura

Note: al 56′ Leali respinge un rigore a Lapadula