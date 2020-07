Video Gol Highlights Brescia Roma 0-3 e Sintesi 08-07-2020

Video Gol e Sintesi di Brescia Roma 0-3: per i giallorossi decidono nella ripresa i gol di Fazio, Kalinic e Zaniolo che rientra dopo 5 mesi dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio.

La Roma dopo aver battuto mercoledì il Parma all’Olimpico batte anche il Brescia in trasferta per 3 a 0 con i gol di Fazio, Kalinic e Zaniolo.

I giallorossi bissano il successo con lo stesso risultato che avevano battuto il Brescia all’Olimpico nel girone d’andata.

La Roma prova a prendersi il 5° posto in solitaria andando a quota 54 punti in attesa dello scontro diretto di domani sera al San Paolo tra Napoli e Milan.

Il Brescia penultimo in classifica è apparso privo di idee e di gioco e ormai per le rondinelle la Serie B si fa sempre più vicina.

Per la Roma di Fonseca ottima prova di Bruno Peres sulla fascia destra e Kalinic che ha giocato come punta centrale al posto di Edin Dzeko.

Ma la grande notizia è il ritorno al gol di Niccolò Zaniolo che entra in campo a 25 minuti dalla fine dopo il lungo infortunio al ginocchio. Zaniolo ritrova il gol dopo 204 giorni dall’ultima volta ossia dal dicembre 2019 quando aveva segnato alla Fiorentina!

Sintesi di Brescia Roma 0-3

Fonseca conferma lo schema 3-4-2-1 che ha battuto il Parma con Mirante in porta al posto di Pau Lopez ed in attacco Kalinic al posto di Dzeko supportato da Carles Perez e Pellegrini.

Lopez invece si affida alla coppia d’attacco formata da Skrabb e Torregrossa supportato da Spalek.

Il primo tempo è scialbo di emozioni con il Brescia che sembra avere più iniziativa e la Roma appare in sofferenza.

Al 21′ ottima iniziativa di Bruno Perez con Chancellor che sfiora l’autogol.

Nel finale di primo tempo occasione per la Roma con Perez che si invola verso la porta ma il suo tiro in diagonale termina di poco al lato.

Nella ripresa la Roma parte subito forte e decisa e dopo 3 minuti passa subito in vantaggio su azione da calcio d’angolo: Fazio favorito da un rimpallo della difesa del Brescia si ritrova il pallone sui piedi, calcia di sinistro e batte Andreucci.

Al 62′ ottimo assist di Perez per Kalinic che controlla di sinistro e mette in gol di destro per il 2 a 0 Roma.

Fonseca effettua 3 sostituzioni mandando in campo Zaniolo, Villar e Perotti al posto di Pellegrini, Perez e Veretout.

Alla mezzora del secondo tempo Perotti lancia Zaniolo che di sinistro batte Andreacci sul primo palo.

Nel finale Edin Dzeko colpisce prima la traversa e poi il palo sfiorando il poker per i giallorossi.

Video Gol Highlights di Brescia Roma 0-3:

Tabellino di Brescia Roma 0-3:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti (42′ st Semprini); Bjarnason (13′ st Donnarumma), Tonali, Ndoj (1′ st Dessena); Spalek (36′ st Ghezzi); Torregrossa, Skrabb (1′ st Zmrahl). A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Martella, Viviani, Ayé. Allenatore: Lopez

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini (37′ st Spinazzola), Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout (22′ st Villar), Kolarov; Carles Perez (22′ st Perotti), Pellegrini (22′ st Zaniolo); Kalinic (34′ st Dzeko). A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Çetin, Zappacosta, Pastore, Kluivert. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Calvarese di Teramo

MARCATORI: 3′ st Fazio, 17′ st Kalinic, 30′ st Zaniolo

NOTE: Ammoniti: Peres, Perotti (R). Recupero: 1′ pt e 5′ st

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS