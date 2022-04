Video Gol Highlights Brescia-Parma 1-0: sintesi 11-04-2022

Risultato Brescia-Parma 1-0: le Rondinelle vincono di misura contro un avversario sprecone.

Moreo decide una partita equilibratissima con un acuto a metà ripresa. Pesano tantissimo sul risultato i gol sbagliati da Brunetta nei venti minuti precedenti.

Il Brescia sale al 4° posto con 61 punti, a -2 da Monza e Cremonese (a pari punti, ma rispettivamente 2° e 3° per via della differenza reti favorevole ai brianzoli) e a -4 dal Lecce capolista; il Parma, invece, resta a 45 punti e dice quasi addio ad ogni velleità di playoff essendo l’8° posto lontano 9 punti a quattro turni dalla fine.

Sintesi Brescia-Parma 1-0

Accade poco nella prima frazione e di occasioni degne di tal nome ce n’è una sola, dopo diciannove minuti: un colpo di testa di Leris, imbeccato da Sabelli, che Turk riesce a deviare sul palo e salvare sulla linea di porta.

Prima e dopo, solo pochi tiri che non impegnano i due portieri, o perché imprecisi o perché facili da parare. La prima frazione, dunque, si conclude sullo 0-0 tra gli sbadigli generali.

La ripresa, invece, è ben più godibile e nei primi minuti i parmensi si divorano due reti che sembravano fatte: al 47° il Brescia perde palla innescando la ripartenza a cura di Man, il quale serve Pandev che, a sua volta, mette al centro per Brunetta sul cui tiro a botta sicura è bravissimo Joronen.

Al 55° ancora Brunetta può sbloccare il risultato, ma, presentatosi al cospetto del portiere bresciano, calcia incredibilmente fuori graziando i padroni di casa.

Al 64° il Brescia mette finalmente il muso fuori dalla sua metà campo e passa in vantaggio: Sabelli e Bisoli scambiano bene in area e Moreo, ricevuto il cross di quest’ultimo, dal centro dell’area conclude verso la porta battendo imparabilmente Turk.

Malgrado manchi mezz’ora al termine, recupero compreso, si tratta dell’ultima emozione del match. Da qui in poi non accade più nulla, a parte un check al VAR per un rigore a favore delle Rondinelle, non assegnato per un offside.

Migliori in campo Sabelli (6.5), che propizia il gol decisivo ed è protagonista delle azioni più pericolose dei suoi, e Cobbaut (6), molto sicuro e affidabile. Male Ayé (5), non pervenuto, e Brunetta (5), che spreca per due volte il possibile vantaggio.

Video Gol Highlights Brescia-Parma 1-0

Tabellino Brescia-Parma 1-0

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Pajac; Bisoli, van de Looi (75′ Behrami), Proia (66′ Bertagnoli); Leris (81′ Karacic); Moreo (81′ Bajic), Ayé (65′ Tramoni). Allenatore: Corini

Parma (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (70′ Correia), Bernabé, Juric, Man; Brunetta; Pandev, Tutino (79′ Bonny). Allenatore: Iachini

Marcatori: 64′ Moreo

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Leris, Bernabé, Brunetta e Cobbaut