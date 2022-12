Video Gol Highlights Brescia-Parma 0-2: sintesi 12-12-2022

Risultato Brescia-Parma 0-2: i lombardi non entrano nemmeno il campo e, sotto una fitta nebbia, si “vede” solo la squadra emiliana, che vince con merito creando il giusto.

Man apre le marcature dopo un quarto d’ora e Bonny chiude i giochi in pieno recupero.

Il Parma sale aa 26 punti e va a fare compagnia alla Ternana al 5° posto scavalcando proprio il Brescia, ora 6° con 24 punti.

Sintesi Brescia-Parma 0-2

La primaa frazione è interamente di marcaa parmense. Il vantaggio vero, dopo un gol annullato a Vazquez, arrivaa già al 16° grazie a Man, che riceve un cross rasoterra di Valenti e conclude in maniera analoga da una quindicina di metri battendo Lezzerini, forse tuffatosi in ritardo.

Il Brescia non si vede e il Parma controlla senza strafare sfiorando due volte il 2-0: al 28° Mangraviti devia un tiro a colpo sicuro di Vazquez e al 36° Man si accentra per tirare di sinistro e colpisce il palo dal limite dell’area. Il primo tempo è essenzzialmente questo.

Accade poco per oltre metà secondo tempo, a parte un episodio: al minuto 61 un cross di van de Looi, deviato da Delprato, sta diigendosi verso la porta per essere messo in rete da Ayé, appostato sulla linea di porta in evidente offside. E’ la prima occasione vera creata dai lombardi.

In un “Rigamonti” ormai avvolto da una fitta nebbia succede sempre meno ogni minuto che passa. Il Brescia, tardivamente, cerca il pareggio con vigore, ma senza precisione; c’è spazio solo per corner in serie e tiri sballati.

Un’altra chance per i padroni di casa giunge inaspettatamente al minuto 83 con Moreo, che schiaccia di testa un cross di Karacic costringendo Delprato ad una salvifica deviazione in corner.

Non accade davvero nulla fino al 95°, ultimo minuto di recupero: Coulibaly va in contropiede e serve il neo entrato Bonny, che evita Mangraviti per poi infilare Lezzerini firmando il suo primo gol stagionale. Sull’esultanza dell’attaccante cala il sipario.

Bene Man (7), che segna e colpisce anche un palo, e Ayé (6), almeno vivace. Da rivedere Tutino (5), a tratti avulso dalla partita, e Viviani (5), oggi latitante in regia.

Video Gol Highlights Brescia-Parma 0-2

Tabellino Brescia-Parma 0-2

Brescia (4-4-2): Lezzerini; Karacic, Cistana (79′ Pace), Adorni, Mangraviti; Benali (63′ Bianchi), van de Looi, Viviani (63′ Labojko), Ndoj (63′ Galazzi); Moreo, Ayé. Allenatore: Clotet

Parma (4-3-2-1): Chichizola; Osorio, Delprato, Balogh, Valenti; Estevez, Juric, Bernabé (74′ Coulibaly); Man (74′ Hainaut), Vazquez; Tutino (64′ Bonny). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 16′ Man e 95′ Bonny

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Man, Ndoj, Delprato, Benali, Galazzi, Mangraviti e Bonny