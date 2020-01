Video gol highlights Brescia-Milan 0-1: la decide ancora Rebic

Risultato Brescia-Milan 0-1, 21° giornata Serie A: i rossoneri espugnano il “Rigamonti” malgrado una pessima prova. Donnarumma salva i suoi più volte e alla fine a segnare ci pensa Rebic, ancora una volta subentrato. Con questo successo il Milan sorpassa il Cagliari e va a -4 dall’Europa League, mentre il Brescia resta penultimo.

La sintesi di Brescia-Milan 0-1, 21° giornata Serie A

Nel primo tempo fa una gran bella figura la squadra di casa, che approfitta delle falle rossonere e si rende spesso e volentieri insidiosa in varie circostanze.

Sono però le polemiche a tener banco all’alba del match: dopo pochi minuti Ibrahimovic reclama un rigore poiché un avversario ferma con la mano un suo tiro da fuori, ma Valeri non segnala irregolarità; poco dopo Kjaer rischia grossissimo per un fallo apparentemente da ultimo uomo e riceve un giallo contestato dagli avversari, mentre non ne riceve quando stende Tonali lanciato palla al piede pur essendo passibile di sanzione.

Al di là di questo, è un primo tempo godibile e ben giocato soprattutto dai padroni di casa, mentre il Milan pare spesso spaesato. La prima chance capita tuttavia sulla testa di Ibrahimovic, che al 19° sovrasta il suo marcatore diretto con una zuccata imperiosa costringe Joronen al grande intervento.

Al 33° ci prova Torregrossa di testa, ma manca la porta. Tre minuti dopo Bisoli crossa bene sul secondo palo e Donnarumma deve impegnarsi per respingere il colpo di testa di Aye da posizione ravvicinata.

Al 40° l’occasione più grande del match: Hernandez scappa sulla sinistra e serve ad Ibrahimovic un pallone comodissimo che deve essere solo appoggiato in rete, ma lo svedese sceglie la precisione alla potenza e, da due passi, mette incredibilmente a lato. Il primo tempo non ha altro da dire e finisce senza recupero.

L’inizio di ripresa vede il Milan combinare disastri su disastri in fase di impostazione e il Brescia cerca di approfittarne: al 52° Aye fa da sponda per Torregrossa, che prova la sforbiciata da posizione ravvicinata e sfiora il palo.

Due minuti dopo Tonali lancia per Bisoli, che prova ad incrociare trovando ancora Donnarumma attentissimo sul suo palo. Al 55° Torregrossa devia un tiro da fuori di Tonali e mette in rete, ma è in netto offside.

Al 58° e 59° Torregrossa e Tonali ci provano ancora, ma prima è attento Donnarumma e poi manca la precisione.

La sofferenza degli ospiti è immane, ma al 71° arriva il clamoroso vantaggio: Ibrahimovic crossa al centro dell’area e il parapiglia che ne scaturisce vede Castillejo servire Rebic per il tocco vincente da due passi. Per il croato e il terzo gol in due partite.

Al 75° il Brescia si ripresenta in avanti con l’ennesima azione sulla destra di Bisoli, il cui cross, deviato, finisce al neo entrato Ndoj, che conclude di controbalzo trovando ancora il pronto intervento di Donnarumma a negare la rete alle rondinelle.

Il finale vede il Brescia premere senza esito, mentre il Milan si difende e raddoppia all’83° con Castillejo, ma la gioia dello spagnolo è vana poiché Valeri annulla per un offside di Ibrahimovic, che aveva deviato un tiro di Kessié divenuto poi assist per il numero 7.

Al minuto 86 Hernandez regala l’ultimo brivido con uno spettacolare coast to coast concluso con una bordata da appena dentro l’area che Joronen riesce a deviare sulla traversa. Il match termina dopo tre minuti di recupero.

Video gol highlights di Brescia-Milan 0-1, 21° giornata Serie A

A BREVE IL VIDEO

Il tabellino di Brescia-Milan 0-1, 21° giornata Serie A

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena (70′ Ndoj), Tonali, Bisoli (89′ Skrabb); Romulo; Aye (79′ Donnarumma), Torregrossa. Allenatore: Corini

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu (78′ Krunic); Ibrahimovic, Leao (59′ Rebic). Allenatore: Pioli

Arbitro: Valeri

Marcatori: 71′ Rebic

Ammoniti: Kjaer, Sabelli, Hernandez, Conti, Bennacer e Skrabb

©RIPRODUZIONE RISERVATA