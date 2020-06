Video Gol Highlights Brescia-Genoa 2-2: sintesi 27-6-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Brescia-Genoa 2-2, 28° Giornata Serie A: la sblocca Donnarumma, raddoppia Semprini, la riapre Iago Falque su calcio di rigore, pareggia Pinamonti sempre su rigore

Solo un bellissimo pareggio tra Brescia e Genoa in uno Stadio Mario Rigamonti di Brescia completamente vuoto nell’anticipo della 28° giornata di Serie A, 9° turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo per i lombardi, che hanno sfiorato il colpaccio, ma ora sarà quasi impossibile poter continuare ancora a credere nella salvezza, distante otto punti.

Occasione sprecata per i liguri, che avrebbero potuto staccarsi dalla zona retrocessione, ma devono accontentarsi di una rimonta con due rigori e un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto.

La sintesi di Brescia-Genoa 2-2, 28° Giornata Serie A

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi, merito soprattutto dei padroni di casa, che entrano in campo con grandissima aggressività, prendono in mano il pallino del gioco e obbligano gli ospiti a difendersi nella propria metà campo.

Eppure, la prima palla gol è degli ospiti, ma Destro trova la grande risposta di Joronen, diversamente da Perin, che non può nulla al 10′ minuto sulla conclusione di Donnarumma, servito da Sabelli, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio.

Neanche il tempo di tornare a centrocampo, che al 13′ minuto i padroni di casa firmano il raddoppio con Semprini, al posto giusto al momento giusto sul tentativo di Bjarnason, che di fatto lo assiste dopo il cross di Sabelli.

Solo dopo il cooling break gli ospiti trovano finalmente la reazione, tornando in partita al 38′ minuto con il calcio di rigore trasformato da Iago Falque, fischiato dall’arbitro per fallo di Papetti su Romero.

Il gol insperato cambia radicalmente la partita e risveglia clamorosamente gli ospiti, che sembrano crederci iniziando ad attaccare a testa bassa gli avversari, che rischiano tantissimo quando Joronen alza la saracinesca sulla doppia conclusione di Behrami e Iago Falque.

Il secondo tempo è un monologo degli ospiti, che davvero ci provano in tutti i modi a pareggiare, cercando di approfittare della stanchezza dei padroni di casa, che non riescono ad essere incisivi in contropiede.

E’ ancora una volta Joronen a dire no a Iago Falque, mentre Pinamonti sfiora solo il palo con un destro a giro, così come Pandev prima e Lerager poi.

Al 70′ minuto Pinamonti pareggia trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Dessena.

Le due squadre vogliono portare a casa i tre punti, ma si allungano molto. I padroni di casa ci provano con Ayè e Ghezzi, attento Perin, mentre gli ospiti con Sturaro, impreciso, e Sanabria, grande parata di Joronen.

Video Gol Highlights di Brescia-Genoa 2-2, 28° Giornata Serie A

Il tabellino di Brescia-Genoa 2-2, 28° Giornata Serie A

BRESCIA-GENOA 2-2 (primo tempo 2-1)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini (dal 67’ Martella); Dessena, Tonali (dall’83’ Ghezzi), Bjarnason (dall’83’ Romulo); Zmrhal (dal 73’ Aye); Torregrossa (dal 67’ Skrabb), A. Donnarumma. All. Diego Lopez

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro (dal 53’ Schone), C. Zapata; Biraschi, Behrami (dal 65’ Lerager), Sturaro, Barreca (dal 59’ Ghiglione); Iago Falque (dal 53’ Pandev); Destro (dal 58’ Sanabria), Pinamonti. All. Nicola

Arbitro: M. Irrati

Gol: 10’ Donnarumma (B), 13’ Semprini (B), 38’ Iago Falque (G), 70’ Pinamonti (G)

Assist: Sabelli (1-0), Bjarnason (2-0)

Ammoniti: Mateju, Dessena, Bjarnason, Sabelli (B), Zapata, Biraschi (G)

