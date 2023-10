Video Gol Highlights Brescia-Feralpisalò 1-1: sintesi 06-10-2023

Risultato Brescia-Feralpisalò 1-1: il primo derby in assoluto tre bresciani e saloini termina con un gol per parte, frutto di due parziali equamente suddivisi, il primo dominato dagli ospiti e il secondo appannaggio dei padroni di casa.

La Mantia porta la Feralpisalò in vantaggio nel primo tempo e Moncini pareggia in pieno recupero.

Il Brescia rimedia il quarto pareggio consecutivo e va a 10 punti confermandosi al 9° posto, mentre la Feralpisalò va a 5 rimanendo terzultima.

Sintesi Brescia-Feralpisalò 1-1

Gli ospiti, ancora a secco di vittorie, dominano il primo tempo sin dall’inizio e, dopo un errore dall’area piccola di capitan Balestrero, pervengono al vantaggio al minuto 13 grazie a La Mantia, bravissimo a staccare più in alto di Mangraviti su traversone dell’ex Martella e a battere Lezzerini.

Lo stesso La Mantia manca la doppietta in due occasioni, prima con un tiro al volo fuori e poi con un altro colpo di testa su cross di Felici, stavolta a lato di pochissimo.

Al 24° Letizia inventa un’azione personale dopo aver rubato palla a centrocampo e cerca la gloria con un potente destro che Lezzerini mette difficoltosamente in corner; il portiere bresciano, al 40°, respinge un’altra potente conclusione, di Kourfalidis, salvando i suoi dallo 0-2.

Il Brescia, non pervenuto per quasi tutto il primo parziale, si vede solo al 37°, quindi in mezzo ai fondamentali interventi del proprio estremo difensore: Bisoli si ritrova tra i piedi un pallone invitante da calcio di punizione, ma calcia alto a pochi metri dal bersaglio gettando via il pareggio. Dopo un solo minuto di recupero, si va al riposo.

Tutt’altra squadra quella che scende in campo nella ripresa, invece; più aggressiva, più rabbiosa e pericolosissima spesso e volentieri. Pizzignacco deve impegnarsi su un gran tiro di Van de Looi al 64° e sulla respinta Dickmann manca di poco la porta in acrobazia.

Al 75° Olzer si libera in area dalla marcatura di Martella, ma il suo tiro è respinto dal portiere saloino con un gran balzo ed è ancora Pizzignacco a sventare un diagonale di Bianchi che poi Borrelli, tutto solo, manda clamorosamente sul palo.

L’assalto continua e viene premiato nel quarto sei sette minuti di recupero concessi: Moncini batte Pizzignacco da pochi metri trasformando in oro una sponda di Borrelli. E’ il gol del meritato pareggio nonché l’ultimo atto di un match a due facce.

Migliori in campo i due portieri Lezzerini e Pizzignacco (7 per tutti e due), che salvano il salvabile impedendo agli avversari di segnare più gol. Male, invece, Balestrero (5), stasera impreciso e nervoso, e Fares (4.5), tenuto in scacco da Felici.

Highlights e Video Gol Brescia-Feralpisalò 1-1

Tabellino Brescia-Feralpisalò 1-1

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti (69′ Borrelli), Cistana; Dickmann, Ndoj (55′ Olzer), Paghera (46′ Van de Looi), Bisoli, Fares (56′ Huard); Bianchi, Moncini. Allenatore: Gastaldello

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Bacchetti, Pilati; Felici (87′ Zennaro), Kourfalidis (87′ Di Molfetta), Balestrero, Fiordilino (66′ Hergheligiu), Martella (77′ Tonetto); Butic (76′ Bergonzi), La Mantia. Allenatore: Vecchi

Marcatori: 13′ La Mantia e 94′ Moncini

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Cistana, Pilati, Balestrero, La Mantia e Moncini