Video gol-highlights Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2: sintesi 01-06-2024

Borussia Dortmund-Real Madrid 0-2: la squadra di Ancelotti si laurea campione d’Europa per la quindicesima volta nella sua storia.

Partita nella quale il Real Madrid, dopo aver sofferto durante tutta la prima frazione, si conferma letale nel momento decisivo.

I gol di Carvajal e Vinicius, negli ultimi 20 minuti di gara, premiano la squadra più titolata al mondo, che conferma il proprio feeling con la coppa dalle grandi orecchie, e scava un solco ancor più profondo con i club rivali.

Il Real Madrid parte subito in pressione, e al 12′ Valverde trova la prima conclusione del match, che finisce però alta.

Rispondono i gialloneri con Brandt, che servito da Fullkrug calcia il pallone al lato. Immediata la reazione del Real, con Vinicius che conclude dalla destra. Palla alta.

Il Borussia prova a far male in profondità: Adeyemi riceve un lancio lungo, e supera Courtois in dribbling, ma viene chiuso in angolo.

Ancora Borussia vicinissimo al gol, con Fullkrug che prova a beffare Courtois grazie a un diagonale. Palla sul palo.

Adeyemi scalda ancora le mani di Courtois, costretto a distendersi su un tiro. Fullkrug non riesce ad approfittare della ribattuta.

L’ultima occasione del primo tempo è ancora di marca tedesca, con Sabitzer che costringe a un nuovo intervento in corner Courtois.

Inizia il secondo tempo, e il Real si rende finalmente pericoloso: Kroos costringe Kobel a un grande intervento sul primo palo, calciando una punizione a girare.

Sul corner successivo, Carvajal mette la palla alta di testa.

Ancora Real pericoloso qualche minuto dopo: sponda di Vinicius per lo stesso Carvajal, che calcia su Kobel.

Il Borussia Dortmund torna a farsi vedere con Fullkrug: la punta impegna Courtois in tuffo, dopo aver staccato su un cross di Adeyemi.

Il Real Madrid guadagna metri e va vicino al gol con un cross di Vinicius, che Kobel intercetta e devia in angolo con un tocco impercettibile, prima che Bellingham possa intervenire a ribadire il pallone in rete.

Gli spagnoli passano in vantaggio al 73′, su calcio d’angolo: Carvajal svetta più alto di tutti, e disegna con la testa una traiettoria “a foglia morta”, che si va a spegnere alle spalle di Kobel.

Poco dopo è Bellingham a sprecare un’occasione davanti a Kobel, mentre il portiere tedesco nega la gioia del gol a Kroos, respingendo una sua punizione in angolo.

Il Real Madrid continua a spingere: Camavinga saggia i riflessi di Kobel dalla distanza, e il portiere teutonico si supera nuovamente su un colpo di testa di Nacho.

Il gol del 2-0 arriva, comunque, a premiare l’ottimo momento dei “blancos”: il Borussia perde un pallone sulla trequarti, Vinicius viene servito, tutto solo sulla sinistra, e ha gioco facile a battere Kobel.

Il Borussia potrebbe tornare in partita quando Fullkrug devia in rete, di testa, un cross di Brandt, ma la bandierina del guardalinee gli nega la gioia del gol.

La finale si chiude con la quindicesima affermazione del Real in Champions. Ancelotti, al quinto successo in questa competizione, se ne riconferma l’allenatore con maggiori vittorie.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

A disposizione: Meyer, Lotka, Salih Ozacan, Nmech, Haller, Reus, Wolf, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gtitens.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Kepa, Eder Militao, Alaba, Modric, Joselu, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Guler.

Marcatori: 73′ Carvajal (R)

