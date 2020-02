Video Gol Highlights Borussia Dortmund-PSG 2-1: inutile Neymar, decide doppietta Haaland

Risultato Borussia Dortmund-PSG , Andata Ottavi di finale Champions League: la sblocca Haaland, che poi festeggia una doppietta dopo il pareggio momentaneo di Neymar, che colpisce anche un palo

La sintesi di Borussia Dortmund-PSG , Andata Ottavi di finale Champions League

E’ una partita divertente nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. In realtà, c’è grande equilibrio i campo, anche perché le due squadre si somigliano nel voler pressare a metà campo e poi cercare i tre giocatori offensivi per lanciarli a porta.

La partita vive su improvvise accelerazioni, da una parte di Neymar e Mbappe, dall’altra di Sancho e Haaland. Dopo una bella punizione a fil di palo di Neymar, Sancho è poco cinico da ottima posizione e Haaland prima non trova la porta e poi manca l’appuntamento di testa con la palla.

Pazzesco il secondo tempo, in cui la partita esplode definitivamente, visto che la tattica viene messa da parte e le due squadre divertono e si divertono risultando meno compatte e più propense a costruire gioco.

Subito sale in cattedra Navas, che salva il risultato sul tentativo di Hakimi in uscita, poi è Burki ad alzare la saracinesca sulla botta di Mbappe, dopo una bella triangolazione con Neymar.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 68′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Haaland, che risolve una carambola in area di rigore dopo il tentativo di respinta di Thiago Silva sul cross rasoterra di Hakimi.

La reazione degli ospiti è istantanea, visto che al 75′ minuto pareggiano con Neymar, che si fa trovare al posto giusto al momento giusto sull’assist di Mbappe, bravissimo a saltare in velocità Zagadou.

Ma i padroni di casa non si abbattono e tornano subito nuovamente in vantaggio al 77′ minuto, ancora Haaland, questa volta con un sinistro da fuori area, servito perfettamente da Reyna dopo il lancio lungo di Hummels.

Il finale di partita è assolutamente meraviglioso, visto che gli ospiti vogliono in tutti i modi pareggiare sbilanciandosi molto e lasciando praterie ai padroni di casa, che provano ad approfittarne ripartendo in contropiede, ma Neymar viene fermato da un clamoroso incrocio dei pali e Hakimi non trova la porta con un bel diagonale di destro.

Video Gol Highlights di Borussia Dortmund-PSG , Andata Ottavi di finale Champions League

Il tabellino di Borussia Dortmund-PSG , Andata Ottavi di finale Champions League

