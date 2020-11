Video Gol Highlights Borussia Dortmund-Bayern Monaco 2-3: Sintesi 7-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Borussia Dortmund – Bayern Monaco 2-3, 7° giornata di Bundesliga.

Il Bayern Monaco batte 3-2 il Borussia Dortmund e vince il Der Klassiker di Germania. Al Westfalen Stadion di Dortmund, il Bayern si agguidica il big match della 7° giornata di Bundesliga e conquista la vetta solitaria a 18 punti. Partita spettacolare ed equlibrata, che vede il vantaggio di Reus subito ripreso da Alaba nel primo tempo. Nella ripresa, segnano Lewandowski e Sané, non basta Haaland ai gialloneri per riaprire il match.

Sintesi di Borussia Dortmund – Bayern Monaco 2-3

Il primo tempo del Classico di Germania è equlibrato e giocato su buoni ritmi, con entrambe le squadre ad affrontarsi a viso aperto. La prima occasione capita a Goretzka, che di testa stacca bene in area, ma Burki è attento al 13°. Minuto 21 contropiede condotto da Reyna che serve Haaland in ottima posizione, l’attaccante norvegese però spreca. Minuto 23, progressione di Gnabry sulla sinistra, l’esterno pesca Lewandoswki in area che insacca ma il gol è annullato per minimo offisde.

Al 27° destro di Gortezka al volo dal limite dell’are, Burki respinge. Minuto 35 infortunio per Kimmich, rilevato da Tolisso. Quando il primo tempo pare chiudersi in pareggio, il match si accende: al 44° bella azione offensiva del Dortmund, Guerrero arriva sul fondo a sinistra e mette al centro per Reus, che di destro di prima a centro area batte Neuer per l’1-0 giallonero. Passano meno di 3 minuti e Hummels concede una punizione dal limite periclosa. Sulla battuta, Mueller appoggia ad alaba che con un sinistro violento (deviato da Meunier) batte Burki e firma l’1-1.

Ripresa scoppiettante con le due squadre che attaccano bene ma concedono anche tanto in fase difensiva. Minuto 46, bellissimo filtrante di Sancho per Haaland, che calcia in area ma angola troppo il tiro. Al 48° il Bayern Monaco passa avanti: cross perfetto dalla sinistra di Hernandez, Lewandowski anticipa in area Hummels di testa e insacca il 2-1 ospite.

Minuto 50 Bayern vicino al 3° gol, con Coman che colpisce il palo. Il Dortmund però reagisce e va più volte vicino al pari: al 62° Reyna sfrutta bene un errore della difesa del Bayern e arriva in area, tiro di precisione col destro che però non sorprende Neuer. In successione ci provano con tiri pericolosi Reus e Hazard, ma sempre Neuer è attento, Minuto 80, il Bayern Monaco recupera palla nella sua trequarti e imbastisce il contropiede perfetto: lo chiude Sané che con un sinistro fulmineo batte Burki per il 3-1.

La partita non è finita perché al 82° il Borussia riaccorcia: magico filtrante alto di Guerreiro a servire Haaland che in are dribbla Neuer e deposita il 2-3. Non basta però, il Bayern trova anche il 4-2 con Lewandowski, annullato ancora per offside. Termina 3-2 per i bavaresi, che colgono la 6° vittoria in 7 giornate.

Video Gol Highlights di Borussia Dortmund – Bayern Monaco 2-3

Il tabellino di Borussia Dortmund – Bayern Monaco 2-3

BORUSSIA DORTMUND – BAYERN MONACO 2-3

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): BURKI, MUENIER. AKNAJI, HUMMELS, GUERREIRO, DELANEY (60′ BELLINGHAM), WITSEL, SANCHO (69′ BRANDT), REUS, REYNA (69′ HAZARD), HAALAND

A DISP: MOREY, DAHOUD, HAZARD, BRANDT, BELLINGHAM, EMRE CAN PISZCZEK, PASSLACK,HITZ. ALL.: FAVRE

BAYERN MONACO (4-2-3-1): NEUER, HERNANDEZ, ALABA, BOATENG (69′ MARTINEZ), SARR, GORETZKA, KIMMICH (35′ TOLISSO), COMAN (69′ SANE), MUELLER, GNABRY, LEWANDOWSKI

A DISP: MARTINEZ, SANE, DOUGLAS COSTA, TOLISSO, CHOUP-MOUTING, ROCA, NUBEL, RICHARDS, MUSIALA. ALL.: FLICK

GOL: 45′ Reus (BD), 45′ Alaba (BM), 48′ Lewandowski (BM), 80′ Sané (BM), 83′ Haaland (BD)

AMMONITI: Kimmich (BM), Delaney (BD), Lewandowski (BM), Witsel (BD)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS