Grande vittoria del Bologna che rimonta per la seconda volta, dopo il match giocato lunedì contro il Monza. Terza vittoria consecutiva per la formazione di Motta, che ora vede più lontana la zona retrocessione della classifica. Ora sono a 16 punti, ben dieci punti avanti rispetto alla Sampdoria.

Brusco stop per i granata dopo i due successi consecutivi contro Udinese in trasferta e Milan in casa. Rimangono fermi a quota 17 punti, in una zona di classifica comunque tranquilla.

​Sintesi di Bologna-Torino 2-1

Partita che inizia male per la formazione granata. Infatti si infortunia dopo appena 4 minuti il giovane Pellegri, sostituito da Karamoh.

Nei rossoblu è tornato dal primo minuto Arnautovic, con a suo sostegno Barrow, Dominguez e Aebischer. Anche tra i pali c’è il rientro di Skorupski

Bologna che parte meglio nei primi minuti con Arnautovic molto attivo in avanti, servito dai centrocampisti appena possibile, su tutti Dominguez. Non crea grosse occasioni, ma dà l’impressione di approcciare con maggiore convinzione la sfida.

A metà del primo tempo l’episodio che cambia il match. Da un lancio di Milinkovic Savic, Miranchuk s’impossessa del pallone supera il suo diretto marcatore entra in area e viene steso da Lucumí. Per l’arbitro Giua non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dopo una breve verifica al VAR, Lukic va sul dischetto ed infila il pallone nell’angolo basso alla destra del portiere.

Il Bologna tenta di reagire subito. Passati appena tre minuti c’è una bella incursione sulla sinistra di Ferguson, il suo cross al centro non trova compagni pronti all’appuntamento. Nel primo tempo non succede più nulla, si va al riposo con il Torino in vantaggio 0-1.

Il secondo tempo inizia come è finito il primo. Poche occasioni, con difficoltà per i rossoblu nel tentativo di fare breccia nella difesa dei piemontesi. Sono proprio i granata a costruire occasioni al 55esimo con scambio Karamoh e Miranchuk, con il tiro di quest’ultimo che esce sulla sinistra di Skorupski.

Motta non è contento della sua squadra, inserisce quattro innesti tra cui Vignato, Lykogiannis, Soriano ed Orsolini per dare più estro in avanti.

I due nuovi entrati saranno protagonisti della reazione del Bologna. Al sedicesimo minuto della ripresa occasione per i padroni di casa con Vignato che scarica un sinistro che viene respinto da Milinkovic Savic. E’ il preludio al pareggio rossoblu al minuto 19, con lo stesso Vignato che serve Orsolini davanti al portiere con un lancio preciso. Quest’ultimo calcia con il sinistro al volo e non lascia scampo all’estremo difensore granata.

Prima della mezz’ora arriva la rete del sorpasso dei rossoblu. Ancora un uomo dalla panchina, Lykogiannis, serve da sinistra un cross, il quale arriva sul palo lontano dove è appostato Posch che insacca con il destro sotto la traversa.

Situazione ribaltata, con Juric che dalla postazione in tribuna comanda due cambi. Ha visto la squadra arretrare troppo e non tenere più le manovre offensive dei rossoblu. Entrano Vojvoda e Radonjic. Dieci minuti dopo è la volta di Rodriguez e Seck. Ma il risultato non cambia, i granata non riescono a costruire occasioni degne di nota, i rossoblu riescono a controllare agevolmente e a portare a casa la posta in palio.

I rossoblu, prima dei titoli di coda, si rendono ancora pericolosi con un cross di Lykogiannis, sul quale interviene di testa Lucumí che mette di poco fuori sulla sinistra.

​Highlights e Video Gol di Bologna-Torino 2-1 :

​Tabellino di Bologna-Torino 2-1

Marcatori: 26′ pt. rig. Lukic (T), 19′ st. Orsolini (B), 28′ st. Posh (B)

Assist: 19′ st Vignato (B), 28 st. Lykogiannis (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Soumaoro, Cambiaso (01′ s.t. Lykogiannis) ; Ferguson (13′ st. Soriano), Medel; Aebischer (13′ st. Orsolini), Dominguez (42′ st. Schouten), Barrow (01′ s.t. Vignato); Arnautovic. All. Motta.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno (36′ st Rodriguez); Singo (36′ st Seck), Ricci, Lukic, Lazaro (21′ st Vojvoda); Vlasic (21′ st Radonjic), Miranchuk; Pellegri (4′ pt Karamoh). All. Juric.

Ammoniti: Lucumí (B), Milinkovic Savic (T), Vingnato (B), Ricci (T), Vojvoda (T), Skorupski (B)

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (SS)