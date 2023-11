Video Gol Highlights Bologna-Torino 2-0, Sintesi 27-11-2023

Nel monday night dell’13ª giornata di Serie A, il Bologna in stile inglese batte il Torino per 2-0. Con questa vittoria la squadra di Tiago Motta vola in zona Europa, raggiungendo la Roma a 21 punti al 5° posto del campionato di Serie A.

Thiago Motta, allenatore Bologna

Bologna-Torino, un classico della Serie A, in questa stagione può valere l’ Europa. I rossoblù guidati da Tiago Motta si sono presentati con 18 punti, i granata di Ivan Juric con 16 punti. I tre punti conquistati in questo posticipo fanno sognare i tifosi bolognesi, sempre più protagonisti di questo avvio di campionato.

Bologna-Torino, sintesi della partita

Il primo tempo dell’incontro tra Bologna e Torino non ha regalato particolari emozioni al numeroso pubblico accorso allo stadio Renato Dall’Ara. La squadra di Tiago Motta priva di Orsolini non mai impensierito la porta granata, che a sorpresa era difesa dal giovane Gemello.

L’unica vera emozione è stata la rete annullata a Vlasic, che al 17′ con una sassata dal limite dell’area aveva perforato la porta del Bologna. Dopo un check al VAR dell’arbitro Colombo, per un fuorigioco di due giocatori granata che si trovavano nella traiettoria del sinistro del centrocampista croato del Torino, la rete è stata annullata.

Nel secondo tempo l’equilibro della partita si è spezzato al 56′ dopo un errore dell’estremo difensore del Torino, Gemello. Il Bologna con Fabbian vince il rimpallo e porta in vantaggio i rossoblù a porta vuota, sfruttando cinicamente l’errore del giovane portiere granata.

Torino colpito e affondato che non ha trovato la reazione necessaria per raddrizzare una partita fino a quel momento equilibrata e ben giocata. Anzi nel finale dell’incontro è arrivato il raddoppio del Bologna con Zirkzeee che scattando sul filo del fuorigioco ha portato il risultato sul 2-0 finale. Da segnalare che la rete è stata convalidata attraverso il Var dopo che la rete era stata annullata dalla terna arbitrale.

⏱️ FT | Il 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒂𝒚 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 è del @Bolognafc1909! ✨ I rossoblu volano in classifica! 📈#BolognaTorino 2-0 pic.twitter.com/yfVBHonJFP — Lega Serie A (@SerieA) November 27, 2023

Bologna-Torino, video, gol e highlights

Bologna-Torino, tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori (79′ Lykogiannis), Kristiansen (54′ Lucumì); Fabbian (79′ Moro), Aebischer (54′ Freuler); Saelemaekers (71′ Urbanski), Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Moro, Freuler, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Van Hooijdonk, Urbanksi.. All. Thiago Motta.

Torino (3-4-1-2): Gemello; Tameze (70′ Vojvoda), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty (70′ Gineitis), Lazaro (75′ Karamoh); Vlasic; Sanabria, Zapata (70′ Pellegri). A disp. Milinkovic-Savic, Popa, Zima, Djidji, Antolini, Vojvoda, Gineitis, Savva, Radonjic, Karamoh, Seck, Pellegri. All. Juric.

Marcatori: 56′ Fabbian (B), 90+1′ Zirkzee (B)

Ammoniti: 20′ Kristiansen (B), 32′ Fabbian (B), 37′ Linetty (T), 62′ Lazaro (T), 69′ Bellanova (T), 73′ Pellegri (T), 90+5′ Ndoye (B)

Arbitro: Colombo di Como (ass. Del Giovane e Yoshikawa; IV Tremolada; Var Gariglio; Avar Mazzoleni)