Video Gol Highlights Bologna-Spezia 2-0: Sintesi 27-1-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Spezia 2-0, 20° Giornata Serie A: segnano Posch e Orsolini

Il Bologna batte lo Spezia allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo anticipo del venerdì della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i felsinei, ben sette punti conquistati, addirittura ventisei punti in classifica.

Seconda sconfitta consecutiva per i liguri, che rimangono a quota diciotto punti in classifica, con solo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Sintesi di Bologna-Spezia 2-0

Out Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel e Sansone per Thiago Motta, che schiera Cambiaso in difesa con Lucumì, Soumaoro e Posch davanti a Skorupski, ancora Moro, Schouten e Ferguson in mediana e gioca Zirkzee in attacco con Soriano e Orsolini.

Non ci sono Bastoni, Nzola e Zoet per Luca Gotti, che ritrova Nikolaou in difesa con Caldara e Amian a protezione di Dragowski, confermati Kovalenko e Reca a centrocampo con Holm, Bourabia e Ampadu, mentre in attacco gioca Agudelo con Gyasi.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno un possesso palla molto lento non riuscendo a raggirare l’ottima fase difensiva degli ospiti, che si difendono dietro la linea del centrocampo chiudendo tutti gli spazi.

Dopo l’infortunio Kovalenko, sostituito da Maldini, prima Zirkzee e poi Ferguson obbligando Dragowski a compiere due clamorosi miracoli.

Al 37′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Posch, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo dei padroni di casa, che si abbassano troppo, quasi scarichi dopo la rete del vantaggio, ma possono ringraziare Skorupski, che salva il risultato su un doppio tentativo di Reca e Gyasi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Reca per Joao Moutinho, ma non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa sono assolutamente dominanti in ogni fase del gioco.

Dopo un tentativo di Posch e il giallo a Soumaoro, entrano anche Verde, Cipot e Dominguez al posto di Holm, l’infortunato Joao Moutinho e Moro.

Al 78′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Orsolini, su assist perfetto di Dominguez.

⏱️ FT | Posch e Orsolini mettono il timbro sulla vittoria del @Bolognafc1909! ❤️💙#BolognaSpezia 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3B80EPxZ51 — Lega Serie A (@SerieA) January 27, 2023

Il raddoppio taglia le gambe agli ospiti in un finale durante il quale c’è spazio anche per Aebischer, Esposito, Barrow e Pyythia al posto di Ferguson, Bourabia, Soriano e Schouten, oltre ai gialli per Posch, Gyasi e lo stesso Esposito.

Highlights e Video Gol di Bologna-Spezia 2-0:

Tabellino di Bologna-Spezia 2-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso; Moro (22′ st Dominguez), Schouten (41′ st Pyyhtia); Orsolini, Ferguson (34′ st Aebischer), Soriano (41′ st Barrow); Zirkzee. A disp.: Bardi, Ravaglia, Amey, Sosa, Lykogiannis, Vignato. All.: Thiago Motta



Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm (22′ st Verde), Bourabia (34′ st Esposito), Ampadu, Kovalenko (18′ Maldini), Reca (1′ st Moutinho – 22′ st Cipot); Agudelo, Gyasi. A disp.: Zovko, Marchetti, Strelec, Sala, Beck, Wisniewski, Ferrer. All.: Gotti



Arbitro: Massimi

Marcatori: 37′ Posch (B), 32′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Soumaoro (B), Posch (B), Gyasi (S), Esposito (S)

Espulsi:

Note: