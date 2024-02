Video gol-highlights Bologna-Sassuolo 4-2: sintesi 03-02-2024

Video gol-highlights Bologna-Sassuolo 4-2: vittoria in rimonta per la squadra di Motta, con le reti di Zirkzee, Fabbian, Ferguson e Saelemaekers. Inutili i gol neroverdi di Thorstvedt e Volpato.

Bologna-Sassuolo 4-2: scatto Champions per la squadra di Thiago Motta.

I felsinei vincono in rimonta il derby casalingo. Alle reti di Thorstvedt, nel primo tempo, e al nuovo vantaggio di Volpato, nella ripresa, rispondono Zirkzee, Fabbian, Ferguson e Saelemaekers, per un 4-2 che proietta i rossoblu al quarto posto in classifica.

Bologna-Sassuolo

La sintesi di Bologna-Sassuolo 4-2

I primi minuti di partita sono privi di particolari sussulti, con le due squadre che si temono e non concedono nulla. A sbloccare la situazione ci pensa Thorstvedt, che recupera palla in attacco, dopo rinvio sbagliato di Skorupski, e batte il portiere.

Il Bologna affida la propria reazione a Zirkzee: l’olandese, servito da Urbanski, vede prima scivolare una propria conclusione di poco al lato, poi ci prova con un tiro a giro che viene messo in angolo da un difensore.

Al terzo tentativo è proprio Zirkzee a ripristinare la parità: bravo l’attaccante a girarsi in area, e ad insaccare su servizio di Urbanski.

Ancora Bologna pericoloso, con un tiro di Abischaer che finisce fuori. Il Sassuolo torna però avanti: ci pensa Volpato, con un mancino da fuori, a dare il nuovo vantaggio ai neroverdi.

Nel finale di tempo ancora Bologna avanti, con Calafiori. Il tiro dell’esterno finisce al lato.

Inizio di ripresa a buoni ritmi: Urbanski prova ad impensierire Consigli, ma il portiere neroverde mette in corner. Ci prova Viti, da azione di corner, ma il suo colpo di testa finisce al lato.

Il Bologna si rende ancora pericoloso con una combinazione Zirkzee-Orsolini. Il tiro dell’ex Juve è messo in corner da un difensore.

Il Sassuolo ci prova con un tiro-cross senza pretese di Bajrami, ma è ancora il Bologna a sfiorare il gol, prima con Ferguson, palla deviata in angolo, e dagli sviluppi del corner con Calafiori. Altra deviazione in corner della difesa neroverde.

Sono tutti campanelli d’allarme che preludono al pari: ci pensa la mezzala, scuola Inter, Fabbian ad arrivare a rimorchio su un cross di Kristensen e mettere in porta il pallone del 2-2.

Risponde subito il Sassuolo, con un destro che sorvola la traversa. Si distende in contropiede il Bologna, che va alla conclusione con Saelemaekers: fuori.

I rossoblu trovano comunque la via della rete pochi minuti dopo: è Ferguson a spingere in porta una sponda di Zirkzee. Giocata che vale il 3-2 felsineo.

Partita definitivamente messa in ghiaccio da Saelemaekers: l’ex Milan si libera di Tressoldi in area, e batte facilmente Consigli.

Il 4-2 regala tre punti fondamentali al Bologna, che sale al quarto posto in coabitazione con l’Atalanta, che ha una partita in meno, e in attesa di vedere anche cosa farà la Roma domani.

Il Sassuolo, fermo a 19 punti, ha una sola lunghezza di margine sulla zona retrocessione.

Il tabellino di Bologna-Sassuolo 4-2

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Fabbian, Ferguson, Urbanski; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lucumì, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis, Ilic, Moro, Saelemaekers, Osgaard, Karlsson, Orsolini.



Allenatore: Thiago Motta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Thorstvedt, Lipani; Bajrami, Volpato, Laurientè; Pinamonti.

A disposizione: Cragno, Pegolo, Tressoldi, Ferrari, Missori, Racic, Boloca, Mulattieri, Ceide.



Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: 17′ Thorstvedt (S), 24′ Zirkzee (B), 34′ Volpato (S), 73′ Fabbian (B), 83′ Ferguson (B), 86′ Saelemaekers

Ammoniti: Abischer (B), Boloca (S), Doig (S), Thorstvedt (S)