Video Gol Highlights Bologna-Salernitana 3-2: Sintesi 22-8-2021

Video Gol e Highlights Bologna-Salernitana 3-2, 1° Giornata Serie A: espulsi Standberg, Soriano e Schouten, segnano Bonazzoli su rigore e Coulibaly, rimonta con Arnautovic e la doppietta di De Silvestri

Al termine di una partita assolutamente assurda e senza senso, il Bologna batte in rimonta la Salernitana allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nell’anticipo pomeridiano della domenica della prima giornata di Serie A.

Tre espulsioni, VAR, falli, rimonte e contro rimonte. E’ successo davvero di tutto tra felsinei e salernitani, un bellissimo esordio, nonché uno spot per il calcio, ma i tre punti sono andati infine agli emiliani, che iniziano nel miglior modo possibile la propria stagione.

Complimenti, comunque, ai campani, che dimostrano sin da subito le proprie caratteristiche, facendo capire che lotterà tutte le partite fino all’ultimo minuto.

Sintesi di Bologna-Salernitana 3-2

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. C’è equilibrio totale tra due squadre ben messe in campo, perfette in fase difensiva e poco fantasiose in quella offensiva. La noia sembra vincere in questa prima frazione di gioco.

Da una parte, ci provano Arnautovic e Orsolini, ma senza grande convinzione. Dall’altra, invece, risponde Bonazzoli, che impegna Skorupski alla grande respinta.

Dopo una conclusione centrale di Hickey, al 35′ minuto potrebbe cambiare la partita per l’espulsione di Standberg, comminata dall’arbitro per doppia ammonizione.

L’uomo in più potrebbe permettere ai padroni di casa maggiore qualità e spazi nelle giocate, ma Dominguez non è preciso e rischiano sul contropiede di Djuric.

Inizia con il ripristino della parità numerica il secondo tempo. Infatti, al 49′ minuto, anche grazie al VAR, Soriano viene espulso per doppia ammonizione dall’arbitro, che assegna la massima punizione.

Al 52′ minuto gli ospiti sbloccano clamorosamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Bonazzoli, che trasforma il calcio di rigore.

Grande reazione dei padroni di casa, che ristabiliscono subito la parità al 59′ minuto segnando con De Silvestri, colpo di testa imperioso su sviluppi di un calcio piazzato.

Aver trovato subito il pareggio favorisce i padroni di casa, che prendono in mano il pallino del gioco iniziando un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, che si chiudono nella propria metà campo e provano a non dare spazi agli avversari.

Eppure, quelli che segnano sono proprio quelli che si difendono meglio. Infatti, dopo una bordata di Schouten, al 70′ minuto gli ospiti trovano clamorosamente il nuovo vantaggio con Coulibaly, bravo a sfruttare la sponda di Simy su sviluppi di un calcio d’angolo, battendo il portiere con un magico sinistro a giro nel sette.

Ma i padroni di casa sono immortali, sanno rialzarsi dai cazzotti come pochi e pareggiano nuovamente al 75′ minuto con Arnautovic.

E, addirittura, i padroni di casa completano la rimonta passando in vantaggio al 78′ minuto con la clamorosa doppietta di De Silvestri con un altro stacco incredibile su sviluppi di un calcio piazzato.

Nel finale c’è ancora tempo per una terza espulsione, quella di Schouten al 89′ minuto, rosso diretto per un fallo folle su Obi.

Highlights e Video Gol di Bologna-Salernitana 3-2:

Tabellino di Bologna-Salernitana 3-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey (56′ Vignato); Schouten, Dominguez (86′ Svanberg); Orsolini (85′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (56′ Sansone); Arnautovic (86′ van Hoojdonk). All.: Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyömbér, Strandberg, Jaroszynski (82′ Schiavone); Kechrida (76′ Zortea), L. Coulibaly (76′ Bogdan), M. Coulibaly, Capezzi (82′ Obi), Ruggeri; Bonazzoli, Djuric (64′ Simy). All.: Castori.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Gol: 52′ rig. Bonazzoli (S), 59′ e 77′ De Silvestri (B), 70′ M Coulibaly (S), 75′ Arnautovic (B).

Assist: Sansone (B, 1-1), Simy (S, 1-2), Schouten (B, 2-2), Orsolini (B, 3-2).

Note – Recupero: 3+6.

Espulsi: al 34′ Strandberg (S) per doppia ammonizione, al 51′ Soriano (B) per gioco scorretto e all’89’ Schouten (B) per doppia ammonizione. Ammoniti: Soriano, Schouten, Bonifazi, Sansone.

