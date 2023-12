Video Gol Highlights Bologna – Roma 2-0 e Sintesi 17-12-2023

Video Gol e Highlights di Bologna – Roma 2-0, 16° Giornata Serie A: gli emiliani di Thiago Motta battono 2 a 0 la squadra di Mourinho e si prendono il 4° posto in classifica

Grande vittoria del Bologna di Thiago Motta che batte la Roma di Morinho 2 a 0 con i gol di Moro nel primo tempo e autorete di Kristensen in apertura di ripresa.

Gli emiliani vincono lo scontro diretto contro i giallorossi e salgono al 4° posto in classifica a quota 28 punti a -4 dal Milan che è terzo.

Pesante sconfitta per la roma di Mourinho che resta ferma a quota 25 punti e scende al 7° posto superada da Napoli e Fiorentina.

Sintesi di Bologna – Roma 2-0:

Thiago Motta manda in campo il suo Bologna con il 4-2-3-1 con Ravaglia in porta e davanti a lui Beukema e Calafiori centrali con Posch a destra e Kristiansen a sinistra. A centrocampo ci sono Freuler e Moro. In attacco Zirkee punta centrale supportato da Saelemaekers, Ferguson e Ndoye.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini, Llorente e N’Dicka. A centrocampo ci sono Paredes e Cristante al centro con Kristensen a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Pellegrini e El Shaarawy.

All’11° Kristensen crossa al centro verso El Shaarawy ma Beukema in anticipo di testa chiude bene.

Sul ribaltamento di fronte Ndoye serve Zirkee con un passaggio filtrante ma Rui Patricio esce e lo ferma.

Al 18° calcio di punizione per il Bologna dal limite dell’area, lo batte Zirkzee ma il pallone si infrange sulla traversa.

Al 27° la Roma sfiora il gol del vantaggio! Calcio di punizione a metà campo con Kristensen che prova a sorprendere Ravaglia che era leggermente avanti con un pallonetto. Il portiere del Bologna riesce ad arretrare e alzare il pallone sopra la traversa!

Al 29° Pellegrini serve in profondità El Shaarawy ed è provvidenziale l’intervento di Freuler in spaccata.

Al 31° cross di Kristensen dalla destra e Belotti di testa mette il pallone angolato sul primo palo ma Ravaglia è provvidenziale!

Al 37° il Bologna passa in vantaggio! Freuler serve Ndoye che con un passaggio filtrante serve in area l’accorrente Moro, il centrocampista mette il pallone all’angolino alla destra di Rui Patricio e segna il suo secondo gol in Serie A!

Mourinho all’intervallo manda in campo Renato Sanches al posto di Spinazzola.

Passano 4 minuti ed il Bologna raddoppia!Cross di Ferguson al centro area alla ricerca di Ndoye, il pallone carambola su Kristensen che il cui tocco mette il pallone in rete.

Il Bologna dopo il raddoppio viaggia sulle ali dell’entusiasmo mentre la Roma appare smarrita.

Al 63° Renato Sanches entrato 18 minuti prima lascia il campo per Edoardo Bove. Entra anche Azmoun al posto di Llorente.

Al 64° Kristensen va via sulla destra e entra in area ma viene fermato dall’intervento provvidenziale di Freuler che mura il suo tiro.

Al 69° su azione di calcio d’angolo per la Roma Pellegrini prova il destro ma Lucumì mura la conclusione di piede.

All’80° la Roma sfiora il gol! Azmoun di testa serve Belotti al centro che calcia di destro ad incrociare ma è provvidenziale l’intervento di Ravaglia!

Video dei Gol e Highlights di Bologna – Roma 2-0:

Tabellino di Bologna – Roma 2-0:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema (13’ st Lucumì), Calafiori, Kristiansen (30’ st Lykogiannis); Freuler, Moro (30’ st Aebischer); Ndoye, Ferguson (42’ st El Azzouzi), Saelemaekers (42’ st Urbanski); Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, De Silvestri, Fabbian, van Hooijdonk, Corazza, Bonifazi. Allenatore: Motta.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (37’ st Celik), Llorente (18’ st Azmoun), N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola (1’ st Renato Sanches, 18’ st Bove); Pellegrini (37’ st Pisilli), El Shaarawy; Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Pagano, Joao Costa, Cherubini. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 37′ pt Moro (B), 4’ st aut. Kristensen (R).

Ammoniti: Saelemaekers (B), Llorente (R), Beukema (B), Pellegrini (R), Ferguson (B), Paredes (R), Freuler (B), Bove (R).