Video Gol Highlights Bologna-Monza 0-1: Sintesi 12-2-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Monza 0-1, 22° Giornata Serie A: decide Donati

Il Monza batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Ottavo risultato utile consecutivo per i brianzoli, che volano a quota ventinove punti in classifica con un vantaggio di quindici punti sulla zona retrocessione e solo dieci punti di distacco dalla zona europea.

I felsinei frenano dopo quattro risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato ben dieci punti, e vengono agganciati proprio a ventinove punti.

Sintesi di Bologna-Monza 0-1

Out Bonifazi, Lucumì, Sansone, Soumaoro e Zirkzee per Thiago Motta, che schiera Cambiaso, Sosa, Posch e Lykogiannis davanti a Skorupski, confermando Schouten, Dominguez e Ferguson a centrocampo, mentre gioca dal primo minuto Kyriakopoulos con Orsolini e Ferguson in attacco.

Assente il solo Vignato per Raffaele Palladino, che punta su Izzo, Marlon e Pablo Marì in difesa davanti a Di Gregorio, lancia Donati e Sensi a centrocampo con Rovella e Ciurria, mentre Pessina e Caprari giocano alle spalle di Petagna.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre praticamente perfette in fase difensiva, dove risultano compatte e ordinate, ma anche brave a pressare con la giusta aggressività.

Dopo la clamorosa traversa di Lykogiannis e il giallo a Izzo, al 25′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Donati, che trova il gol del vantaggio ribadendo in porta con un tap-in vincente sulla respinta del portiere alla conclusione di Petagna.

I padroni di casa non sembrano riuscire a reagire, visto che il falso nove toglie il riferimento offensivo non suggerendo le giuste giocate ai propri compagni, soprattutto contro l’ottima fase difensiva degli ospiti, bravi anche nella gestione del possesso palla.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo anche più tattico rispetto alla prima frazione di gioco e con ritmi più bassi, visto che i padroni di casa non riescono a raggirare la difesa degli ospiti, che gestisce il risultato con grande personalità.

Dopo l’ammonizione di Marlon e la conclusione centrale di Orsolini, girandola di cambi con l’entrata in campo di Birindelli, Machin, Arnautovic, Barrow, Mota, Medel, Moro, Ranocchia e Caldirola al posto di Donati, Sensi, Aebischer, Kyriakopoulos, Petagna, Schouten, Dominguez, Pessina, giallo dalla panchina per lui per perdita di tempo all’uscita dal campo, e Marlon.

Nel finale i padroni di casa si allungano troppo lasciando spazi agli ospiti, che provano ad approfittarne rendendosi pericolosi con Rovella e Ranocchia e vengono ammoniti Arnautovic e Birindelli.

Highlights e Video Gol di Bologna-Monza 0-1:

Tabellino di Bologna-Monza 0-1

Marcatori: 25’ pt Donati (M).

Assist: 25’ pt Petagna (M).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Dominguez (32’ st Moro), Schouten (32’ st Medel); Orsolini, Aebischer (20’ st Arnautovic), Kyriakopoulos (20’ st Barrow); Ferguson. All. Motta.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon (35’ st Caldirola), Pablo Marì, Izzo; Donati (12’ st Birindelli), Sensi (13’ st Machin), Rovella, Ciurria; Pessina (35’ st Ranocchia); Caprari, Petagna (23’ st Mota). All. Palladino.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ pt Izzo (M), 6’ st Marlon (M), 35’ st Pessina (M), 41’ st Arnautovic (B), 48′ st Birindelli (M).