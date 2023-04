Video Gol Highlights Bologna-Milan 1-1: sintesi 15-04-2023

Video Gol e Highlights di Bologna-Milan 1-1: pareggio insipido per i rossoneri contro un avversario guardingo e abile a sfruttare l’unica occasione creata.

Dopo meno di un minuto segna Sansone e nel finale di primo tempo replica Pobega.

Il Milan non vince e riesce solo ad agganciare momentaneamente la Roma al 3° posto a quota 53 punti.

La Sintesi di Bologna-Milan 1-1

Il Milan, riveduto e corretto per preservare i titolari in vista di martedì, si presenta con tutte le riserve Maignan escluso e dopo nemmeno 40 secondi va sotto: dopo un’insistita azione sulla destra, Posch riesce a recapitare a Sansone, appostato a centro-area, un pallone che la punta scaraventa sotto la traversa.

La reazione rossonera c’è, al 18° Rebic conclude di testa anche se troppo centralmente non impegnando troppo Skorupski, e al 22° il portiere felsineo è bravissimo a deviare in corner una potente punizione dal limite di Florenzi.

Dopo una fase convulsa e priva di emozioni, al 40° i rossoneri colgono il meritato pareggio: è Pobega a realizzarlo con un bolide da fuori area dopo una respinta corta della difesa. Mancano cinque minuti alla fine del primo tempo, ma non ci sono altre occasioni.

Nella ripresa non accade un granché e sebbene i rossoneri facciano la partita, non riescono a creare vere occasioni per lungo tempo.

Nell’ultimo quarto d’ora qualche grattacapo maggiore agli emiliani il Milan riesce a darlo, ma un rimpallo sfavorevole ferma Rebic al 74° e un tiro di Calabria finisce fuori di poco al 76°.

Pur tra i molti cambi, non muta l’atteggiamento delle due squadre e gli ospiti non riescono a tirare giù il fortino felsineo. Inutili le proteste per un possibile rigore per falo di mano di Lucumì e clamoroso l’errore al tiro di Leao proprio nei minuti conclusivi.

Highlights e Video Gol di Bologna-Milan 1-1

Il Tabellino di Bologna-Milan 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten (85′ Medel); Aebischer (73′ Moro), Sansone (57′ Zirkzee), Ferguson; Barrow (73′ Lykogiannis). Allenatore: Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (57′ Calabria), Thiaw (81′ Gabbia), Kalulu, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers (57′ Messias), De Ketelaere (70′ Diaz), Rebic; Origi (70′ Leao). Allenatore: Pioli

Marcatori: 1′ Sansone e 40′ Pobega

Arbitro: Massa

Ammoniti: Florenzi, Posch, Dominguez, Calabria, Pobega, Vranckx e Kyriakopoulos