Video Gol Highlights Bologna-Juventus 0-2: Sintesi 18-12-2021

La Juventus batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel secondo anticipo del sabato della diciottesima giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i bianconeri, che provano ad accorciare sul quarto posto approfittando degli scontri diretti, mentre i felsinei perdono addirittura la terza partita consecutiva.

Bologna-Juventus, 18° giornata Serie A 18-12-2021.

Sintesi di Bologna-Juventus 0-2

E’ una partita abbastanza combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi relativamente intensi. Infatti, le due squadre partono forte con pressing e qualità, ma poi calano con il passare dei minuti per l’ottima fase difensiva degli ospiti e il tentativo di possesso palla dei padroni di casa.

Al 6′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato alla prima occasione trovando il gol del vantaggio con Morata, su perfetto assist di Bernardeschi.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a raggirare la compattezza degli ospiti, che ripartono in contropiede creando grandi pericoli agli avversari.

Infatti, gli ospiti impegnano Skorupski con Rabiot, ma rischiano sulla meravigliosa e pretenziosa rovesciata di Svanberg, leggermente imprecisa.

Nel secondo tempo continua l’assalto dei padroni di casa alla porta degli ospiti, che subiscono il monologo avversario, senza però rischiare nulla, o quasi, in difesa.

Infatti, dopo una bella parata di Szczesny sulla conclusione di Dominguez, al 69′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con una bella conclusione di Cuadrado, leggermente deviata da Hickey, che beffa Skoruspki.

Nel finale i padroni di casa accusano il colpo e si contraggono troppo, permettendo agli ospiti di gestire con grande qualità il possesso palla e il risultato, sfiorando anche il tris con Bernardeschi e Cuadrado.

Tabellino di Bologna-Juventus 0-2

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (1′ st Skov Olsen), Dominguez, Svanberg (34′ st Vignato), Hickey (40′ st Viola); Soriano (40′ st Santander), Barrow (34′ st Sansone); Arnautovic.

A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Mbaye, Van Hooijdonk, Dijks. All.: Mihajlovic



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini (16′ st Alex Sandro); McKennie (26′ st Bentancur), Arthur (16′ st Locatelli), Rabiot; Bernardeschi, Morata (40′ st Kaio Jorge), Kean (26′ st Kulusevski).

A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, De Winter, Soulè. All.: Allegri



Arbitro: Orsato

Marcatori: 6′ Morata (J), 24′ Cuadrado (J)

Ammoniti: Dominguez (B); McKennie (J)

Espulsi: –

