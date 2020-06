Video Gol Highlights Bologna-Juventus 0-2: Ronalo e Dybala fanno sorridere Sarri

Bologna-Juventus, match valevole per la 27° giornata di campionato, termina con la vittoria bianconera per 0-2. A segno Ronaldo e Dybala. Sarri può considerarsi soddisfatto. Male il Bologna che dovrà lavorare molto sul proprio assetto difensivo.

Messe in archivio Fiorentina-Brescia (1-1) e Lecce-Milan (1-4) scese in campo alle 19:30, stasera era il turno di Bologna-Juventus. Sfida, quella tra felsinei e bianconeri, che ha chiuso il quadro delle prime tre partite valevoli per la 27° giornata di campionato.

Si è giocato in uno Stadio Renato Dall’Ara ovviamente vuoto con la Vecchia Signora che non ha avuto alcuna difficoltà a portare a casa una vittoria resa fin troppo facile da uno scialbo Bologna che dovrà ritrovare al più presto la forma migliore se non vorrà farsi risucchiare nelle zone calde della classifica.

Vittoria scaccia crisi per Maurizio Sarri che grazie a Cristiano Ronaldo e Dybala può tornare a sorridere dopo le prove opache contro Milan e Napoli.

Bologna-Juventus, 27° giornata di campionato.

Sintesi Bologna-Juventus 0-2, 27° giornata di Serie A

Primo tempo che inizia ritmi bassi. Nei primi 20′ succede poco e niente. Tutto ciò che vale la pena menzionare è infatti un tiro di Cristiano Ronaldo che Skorupski respinge però tranquillamente. Nel mezzo una punizione che CR7, da buona posizione, spara altissimo.

Al 21′ la Juve passa in vantaggio. Rocchi, grazie all’aiuto del Var, vede una trattenuta in area di Denswill su De Ligt e non può non assegnare il tiro dagli 11 metri alla squadra di Maurizio Sarri. Sul dischetto va il solito Cristiano Ronaldo che spiazza Skorupski e fa 0-1. Sono 22 i gol in campionato per l’ex Real Madrid (8° dal dischetto per il fenomeno portoghese).

Al 35′ rischio Szczesny che serve Medel, anziché Rabiot, ma il cileno, per fortuna del portiere polacco, calcia male. Sulla successiva ripartenza la Juve raddoppia: De Ligt avanza palla al piede e serve Bernardeschi che di tacco smarca Dyabla il quale lascia partire un sinistro a giro che termina la sua corsa all’incrocio dei pali dove Skorupski non può arrivarci.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo con la Juve che attacca e la difesa del Bologna che fa acqua da tutte le parti. Al 51′ Bernardeschi vede Ronaldo solo in area, il portoghese può fare quello che vuole ma prova un improbabile tocco di esterno che finisce fuori.

Un minuto più tardi è ancora Bernardeschi a provarci, ma il suo bellissimo tiro di sinistro si stampa sul palo. Poco dopo ci prova anche Dybala col destro, ma il suo tiro finisce fuori. Al 60′ si vede anche il Bologna con Orsolini che semina il panico al limite dell’area bianconera, ma il suo tiro di sinistro finisce alto.

Al 72′ azione pericolosa della Juve con Cristiano Ronaldo che parte largo a sinistra, si accentra e calcia di destro, ma il suo tiro finisce fuori alla destra di Skorupski. Al 79′ ancora Orsolini di sinistro, ma la sua conclusione non impensierisce Szczesny. Nel finale, gol annullato a Ronaldo per precedente fuorigioco di Douglas Costa.

Tabellino Bologna-Juventus 0-2, 27° giornata di Serie A

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Svanberg (56′ Palacio), Medel (81′ Poli), Soriano (74′ Dominguez); Orsolini (81′ Juwara), Barrow, Sansone (81′ Cangiano).

Allenatore: Sinisa Mihajlović

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (64′ Danilo), De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot (69′ Matuidi), Pjanic (69′ Ramsey), Bentancur; Ronaldo, Dybala (78′ Douglas Costa), Bernardeschi.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 22′ rig. Cristiano Ronaldo (J), 36′ Dybala (J)

Ammoniti: 34′ Soriano (B), 64′ De Sciglio (J), 68′ Bentancur (J), 82′ Danilo (J)

Espulsi: 90′ Danilo (J) per doppio giallo

