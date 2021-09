Video Gol Highlights Bologna-Hellas Verona 1-0: Sintesi 13-9-2021

Video Gol e Highlights Bologna-Hellas Verona 1-0, 3° Giornata Serie A: la decide Svanberg

Il Bologna batte l’Hellas Verona allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel posticipo del Monday Night della terza giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i felsinei, che hanno iniziato in maniera incredibile questa stagione con sette punti conquistati in tre partite.

Grande difficoltà per i veneti, che collezionano la terza sconfitta consecutive in un bruttissimo inizio di stagione.

Sintesi di Bologna-Hellas Verona 1-0

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa pressano alto e costringono gli avversari a lanciare lungo. Le due squadre sono tatticamente perfette, ma hanno voglia nelle giocate, dove manca la qualità nell’ultimo passaggio.

La prima vera occasione da gol è sui piedi di Svanberg, che però tira addosso a Montipò, che poco dopo replica su Soriano, impreciso qualche istante più tardi.

I padroni di casa insistono, ci provano anche sui calci piazzati con Bonifazi e puntando su Barrow, ma Montipò fa bella figura, mentre nel finale Simeone è poco cinico di testa davanti alla porta.

Anche nel secondo tempo la partita è molto divertente e spettacolare. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a ripartire in contropiede.

Dopo una grande uscita di Skorupski su Simeone, Barrow risulta impreciso sotto porta, mentre Montipò fa il fenomeno su Svanberg.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 78′ minuto quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Svanberg, che infila il portiere con una bella conclusione.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che continuano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi e sfiorando il raddoppio più volte con Skov Olsen e Arnautovic.

Tabellino di Bologna-Hellas Verona 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini (68′ Skov Olsen), Soriano, Barrow (68′ Sansone); Arnautovic (93′ Santander). All. Mihajlovic

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (46′ Magnani), Gunter, Casale; Faraoni, Tameze (61′ Hongla), Ilic (84′ Lasagna), Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Di Francesco

Arbitro: Ivano Pezzuto

Gol: 79′ Svanberg

Assist: Arnautovic (B, 1-0)

Ammoniti: Barak, Ceccherini, Faraoni, Dominguez

Espulsi: nessuno

