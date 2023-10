Video Gol Highlights Bologna-Frosinone 2-1: Sintesi 22-10-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Frosinone 2-1, 9° Giornata Serie A: segnano Ferguson, De Silvestri e Soule

Il Bologna batte il Frosinone allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella nona giornata di Serie A.

Ottavo risultato utile consecutivo per i felsinei, che si lanciano a quota ventiquattro punti in classifica, fermando i ciociari dopo la vittoria della scorsa giornata, ma saldi a metà classifica con dodici punti.

Sintesi di Bologna-Frosinone 2-1

Out Lucumì, Posch e Soumaoro per Thiago Motta, che conferma Lykogiannis in difesa al fianco di Beukema, Calafiori e De Silvestri davanti a Skorupski, c’è Aebischer con Freuler e Ferguson a centrocampo, confermato Saelemaekers nel tridente d’attacco con Orsolini e Zirkzee.

Sempre infortunati Caso, Gelli, Harroui e Kalaj per Eusebio Di Francesco, che conferma Oyono in difesa con Okoli, Romagnoli e Marchizza a protezione di Turati, in mediana Mazzitelli e Barrenechea, visto che la scelta ricade su un quartetto d’attacco formato da Soule, Reinier e Garritano sulla trequarti alle spalle di Cheddira unica punta.

E’ una partita bella e divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre a viso aperto, bravissime nel possesso palla, ma anche rapide nel ripartire in contropiede.

Dopo i tentativi di Freuler e Oyono, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Ferguson, che trova il gol del vantaggio deviando in porta il tiro di Saelemaekers.

E al 22′ minuto i padroni di casa raddoppiano con De Silvestri, al posto giusto al momento giusto sulla respinta di Turati al cross di Lykogiannis.

Gli ospiti accusano il colpo di questo doppio svantaggio e i padroni di casa ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco con un’ottima gestione delle due fasi, rendendosi pericolosi con Orsolini, sul quale salva tutto Turati, mentre solo nel finale Mazzitelli spaventa Skorupski.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Baez e Cuni al posto di Garritano e Cheddira, e sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti sono molto più reattivi a centrocampo.

Dopo una conclusione potente del solito Mazzitelli e il giallo a Aebischer, al 63′ minuto gli ospiti riaprono la partita con Soule, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Beukema su Cuni.

Gli ospiti trovano coraggio e qualità, i padroni di casa si abbassano per compattarsi, ma esplodono con la rapidità di Orsolini e Saelemaekers.

Entrano Ndoye, Kristiansen, Brescianini, Ibrahimovic, Corazza, El Azzouzi, Moro e Kaio Jorge al posto di Orsolini, Lykogiannis, Reinier, Barrenechea, De Silvestri, Freuler, Saelemaekers e Oyono nel finale, quando viene ammonito anche Zirkzee e poi espulso Mazzitelli al 94′ minuto per doppio giallo.

Highlights e Video Gol di Bologna-Frosinone 2-1:

Tabellino di Bologna-Frosinone 2-1

Marcatori: 19’ p.t. Ferguson (B), 22’ p.t. De Silvestri (B), 18’ st (rig.) Soulé (F).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (39’ st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (29’ st Kristiansen); Aebischer, Freuler (39’ st El Azzouzi); Saelemaekers (38’ st Moro), Ferguson, Orsolini (29’ st Ndoye); Zirkzee. All. Motta.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono (40’ st Jorge), Romagnoli, Okoli (40’ st, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea (30’ st Brescianini), Reinier (30’ st Ibrahimovic); Soulé, Cheddira (11’ st Cuni), Garritano (11’ st Baez). All. Di Francesco.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 14’ st Aebischer (B), 45’ st Zirkzee (B), 45′ st Mazzitelli (F).

Espulsi: 48′ st Mazzitelli (F).