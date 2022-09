Video Gol Highlights Bologna-Fiorentina 2-1: Sintesi 11-9-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Fiorentina 2-1, 6° Giornata Serie A: Barrow e Arnautovic ribaltano Martinez Quarta

Il Bologna batte in rimonta la Fiorentina allo Stadio Renato dall’Ara di Bologna nella sesta giornata di Serie A.

I felsinei tornano alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ed iniziano bene con il nuovo allenatore.

Momento di grande difficoltà per i toscani, che iniziano a dimostrare di non riuscire a mantenere il doppio impegno campionato e coppa.

Sintesi di Bologna-Fiorentina 2-1

Esordio senza Soumaoro e Sansone per Thiago Motta, che schiera Medel, Posch e Lucumì in difesa a protezione di Skorupski, con Kasius e Cambiaso sulle fasce e Schouten con Aebischer e Soriano in mediana. In attacco spazio a Barrow e Arnautovic.

Non ci sono Duncan, Castrovilli, Gonzalez e Milenkovic per Vincenzo Italiano, che ritrova Dodò, Igor e Martinez Quarta con Biraghi in difesa davanti a Terracciano, conferma Amrabat con Bonaventura e Barak in mediana rilancia Jovic in attacco con Sottil e Kouame.

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, visto che le due squadre sono tatticamente perfette in campo, difendono con ordine e compattezza, chiudono tutti gli spazi e risultano anche aggressive nel pressing.

Gli ospiti sono pericolosi con Dodò e Bonaventura, ma a sfiorare più volte il gol del vantaggio risultano i padroni di casa con Barrow e Arnautovic, mentre nel finale entra Venuti per l’infortunato Dodò.

Entra Saponara ad inizio secondo tempo al posto di Sottil, ma succede davvero di tutto nella prima metà della seconda frazione di gioco.

Infatti, dopo le ammonizioni di Kouame, subito dopo pericoloso, e Amrabat, al 54′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Martinez Quarta su assist perfetto di Saponara.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che subito pareggiano al 59′ minuto con Barrow, bravo a sfruttare un clamoroso errore di Igor.

E, addirittura, al 63′ minuto i padroni di casa, che nel frattempo avevano inserito Lykogiannis per Cambiaso, completano la rimonta ribaltando il risultato con Arnautovic, su assist di Kasius, bravo a rubare palla a Martinez Quarta.

Dopo un nuovo tentativo di Arnautovic, gli ospiti provano a cambiare qualcosa dalla panchina inserendo Ikone, Cabral e Mandragora per Barak, Kouame e Amrabat, mentre i padroni di casa rilevano Orsolini, De Silvestri, Bonifazi per Medel, Kasius e Arnautovic.

Nel finale arriva anche l’espulsione di Igor per doppia ammonizione al 97′ minuto e viene ammonito anche Lykogiannis.

Highlights e Video Gol di Bologna-Fiorentina 2-1:

Tabellino di Bologna-Fiorentina 2-1

Marcatori: 9’ st Martinez (F), 14’ st Barrow (B), 17’ st Arnautovic (B).

Assist: 9′ st Saponara (F), 17’ st Kasius (B).

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Posch, Medel (34’ st Bonifazi), Lucumì; Kasius (34’ st De Silvestri), Aebischer, Schouten, Cambiaso (16’ st Lykogiannis); Soriano, Barrow; Arnautovic (25’ st Orsolini). All. Vigiani.

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Dodò (46’ pt Venuti), Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat (40’ st Mandragora), Barak (25’ st Ikonè); Kouamè (40’ st Cabral), Jovic, Sottil (1’ st Saponara). All. Italiano.

Arbitro: Orsato di Schio.

Ammoniti: 1’ st Kouame (F), 5’ st Amrabat (F), 42’ st Lykogiannis (B), 46’ st Igor (F).

Espulsi: 52′ st Igor (F).